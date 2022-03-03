交帳戶給詐團使用想提高信用度 男子想領38萬被逮

警方依詐欺罪嫌將楊姓男子（右）送辦。（警方提供）

2022/03/03 11:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊姓男子2日下午前往桃園區一處金融機構，要提領自己帳戶內的38萬元，金融機構人員通報員警前來了解，發現楊男涉嫌將帳戶提供給詐騙集團使用，已依詐欺罪嫌將他送辦。楊男喊冤，他供稱，他想貸款卻信用不足，詐騙集團假稱可以製造金流提高他的信用度，他才配合對方要求提供帳戶、提領現金。

楊男（22歲）前往金融機構想領錢時，金融機構人員詢問存款的來源與提領後的用途，楊男結結巴巴地回應，客戶委託他代購名牌包等精品，才匯錢給他，他提領之後是要去支付貨款。金融機構人員認為另有隱情，立即通報桃園警分局武陵派出所員警前來關心。

警方趕來了解狀況後，找到匯款38萬元到楊男帳戶的陳姓被害人，確認對方是被詐騙集團假冒親戚借錢的老套手法騙了錢，因楊男想要領錢交給他人，疑為詐騙集團車手，就帶他返回派出所依詐欺罪嫌究責。

楊男供稱，他想向銀行貸款卻信用不足，透過網路找人幫忙，對方告知只要他提供帳戶，就會幫忙製造匯款紀錄，提高他的信用度，他就能向銀行貸款。他不疑有他提供帳戶，對方又要求他將匯入帳戶的38萬元領出繳回，他才會莫名其妙成為詐騙集團車手。

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