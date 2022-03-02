水情正好！石門水庫媽祖遊湖遶境祈福 3/5邀200客免費陪遊

石門水庫水情正好，桃園市渡船遊艇商業公會5日舉辦媽祖遊湖遶境祈福活動。（記者李容萍攝）

2022/03/02 22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕天上聖母（媽祖）是國人最熟悉與平易近人的傳統信仰，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船與農務船等近180艘，在地居民與遊艇業者感念媽祖庇佑，每年農曆2月3日（今年3月5日）舉行媽祖水上遶境祈福，適逢石門水庫滿庫、水情正好，桃園市渡船遊艇商業公會攜手大溪區百吉復興宮預計5日上午安排15艘遊艇遶境遊湖，祈求風調雨順，以及疫情早日退散，再次衝高水庫遊艇的載客量。

桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長張德傑表示，去年此時石門水庫水情不佳、水位低，今年水情正好，因為這次活動日期剛好是週六，會場於5日上午7點開始採發放號碼牌方式，限額香客、遊客200人免費參加陪同媽祖等神尊從阿姆坪碼頭搭船遊湖，除了盡情享受湖光山色的美景，也藉由此一全台少見的水上媽祖遶境一起祈福。

該會總幹事陳咪春說，往年媽祖遶境的船隊從大壩碼頭至阿姆坪碼頭，來回至少約1.5至2小時，今年因滿庫水情正好，公會內部討論今年遶境隊伍將開至角板山的新溪口吊橋，預計遊湖時間約3個小時，這也是她加入公會這十幾年來，媽祖遶境首次遊湖到新溪口吊橋。

陳咪春提到，遊客到石門水庫搭遊艇除可往返大壩、阿姆坪碼頭、龍珠灣，只要石門水庫水位超過240公尺，還可以暢遊薑母島和新溪口吊橋，往年年初至農曆年後是石門水庫遊艇旺季，今年初受到本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，且桃園是疫情重災區，加上農曆春節前後天氣又濕又冷，計有超過上百個團體取消遊湖，直至228連假天氣放晴，不僅石門水庫風景區3天入園人數超過6萬人，3天搭船遊湖人數也破6000人。

截至今晚6點，石門水庫大壩水位在滿水位的245.12公尺、蓄水量2億0630萬噸、蓄水率100％，依據氣象局長期預報資料顯示，評析3至4月降雨可能偏少至正常，北水局持續密切監控水情及做好穩定供水工作，同時呼籲民眾把節水當生活常態，好好珍惜每一滴水資源。

石門水庫搭船遊湖最遠可達角板山的新溪口吊橋一覽水庫上游的湖光山色。（記者李容萍攝）

石門水庫搭船遊湖，最遠可達角板山的新溪口吊橋一覽水庫上游的湖光山色。（記者李容萍攝）

遊客可從搭乘遊艇前往薑母島，圖為北區水資局興建的Z型環湖步道。（記者李容萍攝）

石門水庫水情正好，此時搭船可以盡覽水庫的湖光山色。（記者李容萍攝）

石門水庫5日有媽祖遊湖遶境祈福，計有15遊艇限量200人可享免費陪遊，報到地點在阿姆坪碼頭。（記者李容萍攝）

石門水庫水情正好，現為滿庫水位。（記者李容萍攝）

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