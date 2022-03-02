水情正好！石門水庫媽祖遊湖遶境祈福 3/5邀200客免費陪遊
〔記者李容萍／桃園報導〕天上聖母（媽祖）是國人最熟悉與平易近人的傳統信仰，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船與農務船等近180艘，在地居民與遊艇業者感念媽祖庇佑，每年農曆2月3日（今年3月5日）舉行媽祖水上遶境祈福，適逢石門水庫滿庫、水情正好，桃園市渡船遊艇商業公會攜手大溪區百吉復興宮預計5日上午安排15艘遊艇遶境遊湖，祈求風調雨順，以及疫情早日退散，再次衝高水庫遊艇的載客量。
桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長張德傑表示，去年此時石門水庫水情不佳、水位低，今年水情正好，因為這次活動日期剛好是週六，會場於5日上午7點開始採發放號碼牌方式，限額香客、遊客200人免費參加陪同媽祖等神尊從阿姆坪碼頭搭船遊湖，除了盡情享受湖光山色的美景，也藉由此一全台少見的水上媽祖遶境一起祈福。
該會總幹事陳咪春說，往年媽祖遶境的船隊從大壩碼頭至阿姆坪碼頭，來回至少約1.5至2小時，今年因滿庫水情正好，公會內部討論今年遶境隊伍將開至角板山的新溪口吊橋，預計遊湖時間約3個小時，這也是她加入公會這十幾年來，媽祖遶境首次遊湖到新溪口吊橋。
陳咪春提到，遊客到石門水庫搭遊艇除可往返大壩、阿姆坪碼頭、龍珠灣，只要石門水庫水位超過240公尺，還可以暢遊薑母島和新溪口吊橋，往年年初至農曆年後是石門水庫遊艇旺季，今年初受到本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，且桃園是疫情重災區，加上農曆春節前後天氣又濕又冷，計有超過上百個團體取消遊湖，直至228連假天氣放晴，不僅石門水庫風景區3天入園人數超過6萬人，3天搭船遊湖人數也破6000人。
截至今晚6點，石門水庫大壩水位在滿水位的245.12公尺、蓄水量2億0630萬噸、蓄水率100％，依據氣象局長期預報資料顯示，評析3至4月降雨可能偏少至正常，北水局持續密切監控水情及做好穩定供水工作，同時呼籲民眾把節水當生活常態，好好珍惜每一滴水資源。