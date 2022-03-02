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    首頁　>　桃園市

    有礙觀瞻！內壢車站天橋淪曬衣場 旅客：晚上被衣服嚇到

    台鐵局於2007年間在內壢車站興建這座長96公尺的跨站天橋。（記者李容萍攝）

    台鐵局於2007年間在內壢車站興建這座長96公尺的跨站天橋。（記者李容萍攝）

    2022/03/02 21:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢車站每年進出旅客超過500萬人次，是全台運量最高的三等站，台鐵局考量由後站進出的旅客佔了近半數，於2007年間興建這座長96公尺的跨站天橋，作為往返前、後站的捷徑，不過，近日有旅客發現長長的天橋走廊欄杆高掛五顏六色的衣服，有上衣、褲子，甚至連內衣褲通通掛在上頭，部分被風吹落在地上，讓走道看起來凌亂，不僅有礙觀瞻，入夜經過天橋時曾被這些高掛的衣服嚇到。

    市議員葉明月接獲旅客陳情，對於內壢火車站天橋淪為曬衣場，她本來請立委魯明哲協助要求台鐵局站務人員進行清理，希望還納天橋通道安全且乾淨整潔的空間，但經了解，發現天橋的管理並非台鐵局權責，台鐵局去年調查附屬設施時，已把內壢車站天橋的管理交由中壢區公所負責。

    對於公共天橋淪為私人曬衣場，中壢區公所工務課長黎萬正今日表示，初步了解，應該是有街友在車站周圍空地寄住，才會就近在天橋上曬衣服，街友部分會通報給市府社會局協助關懷，環境髒亂部分已經請當地里長，由莊敬里成立志工隊，協助每週巡檢2次，對於造成髒亂的衣物直接回收處理，避免有人把公共場所當自家曬衣場，影響環境的美觀和衛生。

    內壢火車站天橋變曬衣場，令進出天橋的旅客十分傻眼。（記者李容萍攝）

    內壢火車站天橋變曬衣場，令進出天橋的旅客十分傻眼。（記者李容萍攝）

    內壢火車站天橋變曬衣場，令進出天橋的旅客十分傻眼。（記者李容萍攝）

    內壢火車站天橋變曬衣場，令進出天橋的旅客十分傻眼。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站每年進出旅客超過500萬人次，是全台運量最高的三等站。（記者李容萍攝）

    台鐵內壢車站每年進出旅客超過500萬人次，是全台運量最高的三等站。（記者李容萍攝）

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