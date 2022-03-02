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    桃園婦女節活動起跑 鄭文燦加碼2千杯咖啡

    桃園市長主持今年婦女節活動起跑儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市長主持今年婦女節活動起跑儀式。（記者謝武雄攝）

    2022/03/02 17:22

    〔記者謝武雄／桃園報導〕三月八日是「國際婦女節」，桃園市政府社會局規劃系列活動，今在桃園婦女館舉行啟動儀式，由市長鄭文燦主持，他也提到活動包含「1看、2聽、3享受」，共安排5場影展、2場心靈講座及免費咖啡，其中2千杯咖啡已經送完，鄭文燦當場加碼2千杯；活動資訊可至「桃園市政府社會局」臉書粉專頁查詢。

    鄭文燦說，「1看、2聽、3享受」系列活動，其中「看」是指5場心塵影展暨映後座談、邀請作家吳曉樂、導演黃玉珊、心理師李韋蓉等多位女性名人專家一同觀影，帶領民眾去除性別刻板印象與框架；「聽」則是2場心靈講座；邀請藝人歐陽靖、心理師吳姵瑩分享經驗，另外在社會局臉書粉專填寫線上問券，即可免費獲得全家咖啡，活動開跑後2000杯立即索取一空，鄭文燦獲悉後決定再加碼2000杯。

    鄭文燦說，依據世界衛生組織（WHO）統計，全球女性罹患憂鬱症比例為男性的2倍，衛生福利部統計資料也高達1.8倍，因此關心女性職場表現及家庭角色是性平推動的重要議題。

    鄭文燦也提到，截至去年底，桃園新住民人口已達6萬3707人，在佔全國新住民人口11%，其中女性新住民比例高達九成，以中國、東南亞配偶為主，為此社會局成立「新住民事務科」此外北區「新住民文化會館」、南區「新住民培力中心」也陸續啟用。

    桃園市長主持今年婦女節活動起跑儀式，並與婦女團體代表合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長主持今年婦女節活動起跑儀式，並與婦女團體代表合影。（記者謝武雄攝）

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