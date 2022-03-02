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    首頁　>　桃園市

    桃園綠色生活悠遊節3/3登場 花海、市集還有寵物專區

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    2022/03/02 16:40

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府環保局舉辦的「2022綠色生活悠遊節」，將從3日起13日止、為期9天在蘆竹區誠聖宮前廣場舉行，活動以「花漾桃園 綠意蘆竹」為主軸，為鼓勵低碳生活，期間只要搭乘機場捷運、活動接駁車、YouBike到場者就能獲得限量版市集折價券，現場集滿5枚數位印章，就有機會抽中電動機車及新款手機等大獎。

    環保局長呂理德表示，民眾只要在現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章，就可參加抽獎，每日還有限量小禮可供兌換，詳情可至「綠色生活悠遊節」臉書查詢。

    呂理德說，因應低碳永續及全球氣候變遷等議題，活動以自行車作為此次花海圖騰，宣導自行車運具、休閒活動、減碳等信念，現場也種植薰衣草、四季秋海棠等不同品種的花海，另美國區設摩天輪、旋轉木馬、歐洲區巴黎鐵塔並供應法式甜品，沙漠區還有仙人裝置藝術，最適合民眾拍照打卡。

    其中5日還有電動機車誓師大會、電音三太子及悠騎城市生活小旅行；6日有許多適合親子、家庭活動的市集攤位，讓民眾有吃又有玩；12日下午更邀請小朋友最喜歡的Yoyo家族Kiwi姐姐、浣熊哥哥、卡通明星YAMY和YOYOMAN；13日活動有星光演唱會，邀請歌手劉昊、蔡明仁、張牧喬、邱軍及邱彩衣。

    呂理德說，今年活動除賞花海、逛市集、表演活動，還規劃寵物友善主題活動，於兩個週末、日，在裸食市集辦理寵物美容、寵物認養、寵物健檢及免費狂犬疫苗暨晶片施打，邀請毛爸媽帶毛小孩來參與。

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

    「2022綠色生活悠遊節」在蘆竹誠聖宮舉行，漂亮的花海是打卡最佳景點。（環保局提供）

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