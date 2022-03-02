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    首頁　>　桃園市

    桃園北勢公園鋪面材質不一又不平 長輩行走恐跌倒

    北勢公園使用率高。（記者許倬勛攝）

    北勢公園使用率高。（記者許倬勛攝）

    2022/03/02 15:41

    〔記者許倬勛／桃園報導〕位於桃園市平鎮區金陵路的北勢公園，是當地北勢里、平鎮國中學生運動休憩的場地，使用率頗高，但公園北側的步道鋪面材質不一且凹凸不平，長輩行走時有跌倒疑慮，遭民眾質疑施工草率，要求改善。

    北勢公園已闢建20年，佔地約0.2公頃，區公所前年翻修，將北側的步道改為花崗岩磚，盼增加摩擦力及打造新的步行意象，但短短近300公尺，卻出現兩種地磚材質，一半為岩石地磚、一半為高壓混凝土地磚。

    市議員劉仁照近期接獲陳情，日前邀集公所會勘，他說，社區長輩在晨昏時經常在此運動，但兩種地磚的平整度頗有差異，岩磚多塊凹凸不平又有缺角，行走時有跌倒疑慮，不解為何公所要在同條路段使用兩種材質，既不好走、遠望又突兀，浪費公帑也徒增民眾困擾。

    平鎮公所農經課長王耀寬表示，當時因舊有地磚破損嚴重，考量耐用及防滑改鋪設花崗岩地磚，可能因鄰近出入口，機車違規騎上人行步道，地磚不堪輾壓才會破損，經會勘評估確有一致性不足的問題，將於下半年刨除重鋪，改回原有的混凝土地磚，初估經費約60萬元。

    王耀寬也呼籲，依照桃園市公園管理自治條例，汽機車未經許可在公園駕駛或違停最高可開罰1200元，請民眾遵守。

    短短200公尺的鋪面材質不一。（記者許倬勛攝）

    短短200公尺的鋪面材質不一。（記者許倬勛攝）

    短短200公尺的鋪面材質不一。（記者許倬勛攝）

    短短200公尺的鋪面材質不一。（記者許倬勛攝）

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