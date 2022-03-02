桃市公布4名確診者足跡 又見遠東SOGO、麥當勞

市府公布米迪幼兒園傳播鏈四名確診者五天的足跡。（桃園市政府提供）

2022/03/02 15:21

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，covid-19）本土確診個案、7例境外移入，本土個案皆是桃園觀音區私立米迪幼兒園傳播鏈的延伸，分別是案20682的20多歲女性和案20683的10多歲男童，衛生局長王文彥說，2名確診者與富林國小確診電腦老師案20563有關，前者為非同住女性友人，後者則是上過電腦課的學生，均是匡列居隔二次採檢陰轉陽個案，全都與富林國小有關，市府已掌握社區相關疫調並安排採檢，另因應米迪幼兒園群聚疫情，市府持續擴大採檢以確保社區安全。

王文彥說，這次群聚事件迄今已有富林、觀音、新街等三國小、米迪幼兒園共4校16名學童確診，由於中央目前尚未開放12歲以下學童接種COVID-19疫苗，且Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染，因此呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢；醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強PCR檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染的風險。

市府新聞處也公布案20617、20618、20621、20682於2月21日至25日，觀音、中壢二行政區的公共場所足跡，包括2月21日至2月25日上午至觀音區文化路「馨香早餐店」；2月24日早上至麥當勞中華店，中午至遠東SOGO中壢店B1美食街，傍晚至中壢區新生路「美斯樂泰式便當」；2月25日中午至觀音區中正路「來喀麵飯館」及中壢區恩德街「小巷子清燉牛肉麵中壢店」。

處長詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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