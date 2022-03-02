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    首頁　>　桃園市

    以中國劣質品充數起訴 中科院飛彈零組件供應商請求百萬交保

    國家中山科學研究院研發的天弓飛彈。（資料照）

    國家中山科學研究院研發的天弓飛彈。（資料照）

    2022/03/02 14:49

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕國家中山科學研究院天弓飛彈相關零組供應商昂神、勳璋公司負責人陳清茂、陳彥璋、陳彥勳父子3人，於2018年起接連得標中科院的「線性積體電路」、「矽控整流器」等12件軍事規格要求的零組件採購案，卻涉嫌向中國廠商採購價差百倍的劣質品，再自行噴印美國原廠商標與軍規件號等充數履約，詐得近億元被起訴。桃園地院今天開準備程序庭，中科院與陳清茂就犯罪所得有所爭執；在押的陳提出具保聲請，今當庭稱願以100萬元交保，將由合議庭評議准否。

    55歲的陳清茂被控與2個兒子身兼勳璋公司負責人、董事，2018年就以線性積體電路、矽控整流器等中科院研發飛彈材料的標案，卻違反合約規定，從中國進口劣質品魚目混珠、偽造美國原廠證明，包括既遂、未遂標案不法所得破億元，檢方起訴時痛批陳利慾薰心。

    桃園地院今開準備程序庭，因中科院認定的犯罪所得，與陳清茂父子及辯護人的計算有相當出入，法官就犯罪所得的數額，是否陳和2名兒子各自所得、如何分配計算等詢問。

    另，在押的陳清茂聲請具保，法官也詢問具保條件，陳稱願以100萬元請求交保，因其羈押時間至4月6日，審判長表示將由合議庭評議准否。

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