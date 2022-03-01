為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    「支援收銀」4ni？桃園市5處區間測速 13天開3292張罰單

    設在台7乙線雙向8.2公里處到12.1公里處的「區間平均速率裝置」設備，已經開始執法取締。（記者李容萍攝）

    設在台7乙線雙向8.2公里處到12.1公里處的「區間平均速率裝置」設備，已經開始執法取締。（記者李容萍攝）

    2022/03/01 22:56

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府警察局重啟區間測速，2月16日重啟台3線大溪區、龍潭區建置區2處區間測速路段，台61線西濱快速道路觀音、新屋段及台66線快速道路和台7乙線的雙向區間測速，則分別於2月24日、28日恢復執法，截至228連假收假日，這5處路段累計取締超速3292件，警方籲請用路人遵守相關規定，依道路交通管理處罰條例規定，超速可處1200至2萬4000元不等罰鍰。

    交通大隊說，桃園市這5處區間測速路段，台3線大溪區30.5公里至31.8公里速限50公里，台3線龍潭區55.5公里至51.7公里速限60公里，自2月16日啟用至今天凌晨，共取締超速2472件；台61線高架北上52.43公里至47.15公里，以及台61線高架南下47.25公里至52.53公里速限90公里，2月24日啟用以來共取締383件。

    另外，228當天才啟用的台66線快速道路西向14.6公里至11.5公里，速限90公里，台7乙線雙向8.2公里至12.1公里速限40公里，兩路段啟用首日分別取締413件和24件；警方說，台7乙線是大溪往三峽的山區彎路，取締件數少可能與行駛山區車輛相對較少，以及行駛時必須注意彎道，超速情形也會比較少。

    警方提醒，超速是交通事故重大原因之一，其中，快速道路違規超速比照國道高速公路罰則，依道路交通管理處罰條例第33條及43條規定，最低處3000元以上罰鍰，較一般道路規定，處1200元以上罰鍰為重，另駕駛嚴重超速（超速60公里以上），依同條例第43條規定，可處6000元以上至2萬4000元不等罰鍰，籲請用路人遵守速限行駛，保護自己也保障他人，更可避免荷包失血。

    台61線高架北上52.43公里至47.15公里啟用前，所拍下自小客車違規超速示意圖。（桃園市警察局交通大隊提供）

    台61線高架北上52.43公里至47.15公里啟用前，所拍下自小客車違規超速示意圖。（桃園市警察局交通大隊提供）

    台61線觀音、新屋段雙向區間測速2月24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

    台61線觀音、新屋段雙向區間測速2月24日重啟取締違規超速。（記者李容萍攝）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，自2月16日起上路執法。（記者李容萍攝）

    桃園市警察局在台3線大溪區30.5至31.8公里間架設區間測速照相，自2月16日起上路執法。（記者李容萍攝）

    台3線大溪區昨天超速取締66件，時速最高為一輛大型重機車，平均時速85公里、超速35公里。（桃園市警察局交通大隊提供）

    台3線大溪區昨天超速取締66件，時速最高為一輛大型重機車，平均時速85公里、超速35公里。（桃園市警察局交通大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    屏東區間測速觀光熱區必經 啟用首日取締最多路段出乎意料
    2022/03/01 21:17

    屏東區間測速觀光熱區必經 啟用首日取締最多路段出乎意料
    時速134！4天抓到173件超速 西濱彰化段區間測速明凌晨開罰
    2022/02/28 19:51

    時速134！4天抓到173件超速 西濱彰化段區間測速明凌晨開罰

    產後體態走山？體雕黑科技重塑A4腰
    「北宜乖寶寶」反對濫設區間測速 新北：重啟後違規及事故降8成
    2022/02/28 14:38

    「北宜乖寶寶」反對濫設區間測速 新北：重啟後違規及事故降8成
    看緊荷包！西濱彰化段區間測速 3月起恢復取締
    2022/02/24 10:19

    看緊荷包！西濱彰化段區間測速 3月起恢復取締

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    台61線觀音、新屋段區間測速24日開罰 用路人：路爛能開多快？
    2022/02/23 23:37

    台61線觀音、新屋段區間測速24日開罰 用路人：路爛能開多快？
    台61線麥寮段區間測速才開罰半月 違規就有238件
    2022/02/23 13:14

    台61線麥寮段區間測速才開罰半月 違規就有238件
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播