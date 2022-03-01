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    首頁　>　桃園市

    桃園地景藝術節3/11開跑 桃林鐵路遊憩民眾先睹為快

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

    2022/03/01 17:50

    〔記者謝武雄／桃園報導〕地景藝術節將於11日至27日在桃園區虎頭山公園及創新園區、桃林鐵路、南崁溪畔舉行，最近已經有許多作品陸續進駐桃林鐵路，讓散步、健走、慢跑民眾先睹為快，民眾在此享受鐵道文化及田園風光之際，也能感受不一樣的藝術氛圍。

    從228連假至今，由於難得的好天氣，桃林鐵路段鐵道步道這幾天也湧入大批人潮，除了桃林鐵路蓄光石星光步道是打卡熱門景點，地景藝術節作品相繼在鐵路旁布置完成，也讓民眾眼睛為之一亮，紛紛拍照留念、打卡與好友分享。

    文化局長莊秀美表示，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊，桃園「2021地景藝術節」延至11日至27日舉行，展出的地點包括虎頭山公園及創新園區、桃林鐵路、南崁溪畔，這些地點都是桃園很早開發地方，融合了新舊、族群等多元文化，充滿桃園的城市特性，透過地景藝術節活動，從時間的軸線回看見地景的紋理與縱深。

    她說，此次在桃園區舉辦的地景藝術節，提出「都會綠洲，親山近水」的展主軸，尊重自然生態平衡及其適切的美，並以藝術為體、科技為用，作品將帶領民眾感受都會裡的自然。

    莊秀美也提到，林木河川、蟲鳥魚貝、鐵道遺構是本屆作品背景也是創作元素，希望透過多元角度藝術創作、民眾參與及展演活動，融入在地生態與人文美學，穿越城市的浮光掠影而感受到綠洲本質的存在。

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

    地景藝術節作品陸續進駐桃林鐵路，相當吸睛。（記者謝武雄攝）

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