「713公車」2個月脫、漏115班次 桃市開罰32.9萬元

統聯客運713公車因為缺司機，2個月罰款近33萬元，圖為統聯客運車輛照片。（記者謝武雄攝）

2022/03/01 16:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德重劃區內，有很多雙北通勤住戶搭乘統聯「713八德－捷運永寧站」班車到土城永寧站後轉搭捷運，有住戶向市議員呂林小鳳抱怨，最近「713公車」脫班、漏班情形很嚴重，讓乘客等的心力交瘁；交通局長劉慶豐表示，主要是客運業者缺司機所致，經調查今年1、2月脫、漏班115班，共罰款32萬9000元。

統聯公司表示，這兩年因為疫情使得載客量降至以往3到5成，加上營建、貨運缺工四處挖角，導致司機流失嚴重，以往公司每年可以招募2、30位司機，如今10個都招不滿，兩年司機就少了30人。

此外，「713公車」主要行走的路線是八德區介壽路，介壽路這1、2年因為捷運、下水道施工，以往趟車只要60分鐘，如今要90到120分鐘，也讓司機1天能跑的趟次減少許多，加上勞基法對於超時加班規定甚嚴，罰款動輒百萬元，也讓公司調度更困難，未來會要求司機儘量準點開車。

交通局長劉慶豐表示，統聯「713公車」，平日往返72班，假日往返48班，統計元月份，應發車班次數990班、脫班5班（延遲10分鐘以上發車），漏班49班；2月份應發車班次數852班，脫班11班，漏班50班，漏班比例約3~5％，準點率都在9成以上；針對脫班部分，每班車罰款2000元、漏班則是3000元；「713公車」兩個月來共罰款32萬9000元。

劉慶豐說，「713公車」整體準點率仍有9成，問題在於缺少司機，市府要求客運業對司機加薪6000元，市府補助4000元、客運業者負擔2000元，希望解決司機荒問題。

呂林小鳳說，民眾除抱怨「713公車」經常脫班外，上月27日晚間9點45分車子到永寧站後，司機讓乘客下車後應該要載回八德的乘客，沒想到司機就把車停到旁邊下車就消失了，由於脫班、漏班情形層出不窮，讓搭乘「713公車」前往雙北通勤族戰戰兢兢，大嘆等車等到心力交瘁，她也協調交通局，希望「713公車」通勤時間儘量準時，不要造成通勤族困擾。

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