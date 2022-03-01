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    首頁　>　桃園市

    桃市東明溪溢堤頻傳 水務局：將新設護岸

    東明溪是社子溪支流，其中三陽段有無取水口、捨施破舊等問題。（記者許倬勛攝）

    東明溪是社子溪支流，其中三陽段有無取水口、捨施破舊等問題。（記者許倬勛攝）

    2022/03/01 16:45

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅區東明溪是社子溪支流，其中三陽路段是當地高山里、上田里農民仰賴的灌溉水源，但因護岸駁坎老舊又無取水口，逢大雨常傳溢堤、淹水至路面等問題，為此水務局將新設100公尺護岸並以噴漿法補強結構，解決目前窘境，預計5月中旬完工。

    市府水務局水利工程科長蘇鴻表示，東明溪三陽段現況僅有簡易的土堤，寬度不足4公尺，經多次踏勘，確有改善必要，水務局規劃「楊梅區三陽路東明溪排水不良改善及護岸新建工程」重新施設一座集水井（取水口）、25公尺灌溉水路、22公尺排水溝，並新建約100公尺護岸，總經費約320萬元，預計3月14日開工、5月中旬完工。

    東明溪幹線位於三陽路、高平路交岔口，但現況僅有一處攔水堰及灌溉用取水口，且既有路側排水溝老舊破損，通水斷面不足，每逢大雨，砂石堵塞在排水處，出現瓶頸效應而倒溢，造成農損及交通危險。

    在當地栽種水稻十餘年的鄭先生抱怨，東明溪三陽段路段附近有4、5片農地，共約2公頃，每逢汛期，雨水自溝渠倒溢至稻田，動輒20、30公分，花在防水的心力比插秧、收割還辛苦，且現況無取水口，平時灌溉相當不便，亟待改善。

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