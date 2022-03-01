桃園米迪幼兒園6確診者12處足跡 分布中壢、觀音等6行政區

市府提供6確診者足跡。（桃園市政府提供）

2022/03/01 16:16

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今天新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，另有6例境外移入（1例為落地採檢陽性，5例為檢疫期間採檢陽性），年齡為不足10歲多至50多歲；衛生局長王文彥表示，這3例皆為案20621的兒子，已在居家隔離範圍內，市府昨夜接獲確診通報後，即時疫調瞭解3人是中壢區新街國小學生，隨即安排醫院團隊到校設站總計採檢2496人，檢驗結果皆為陰性。

新聞處同時公布案20557、20559、20617、20621、20622、20658等6名確診者，2月19日至24日在中壢、觀音、蘆竹、楊梅、新屋、大園等6行政區的公共場所足跡，包含：2月19日上午至大魯閣遊戲愛樂園中壢中原店、中午至薩莉亞中原家樂福店；2月20日及21日曾至全聯中壢福州門市；2月23日下午至桃園市立圖書館觀音分館、中壢區天香企業社、中壢區大龍石雕工藝社；2月24日上午至蘆竹區7-11勁賀門市、下午至觀音區漯食Tashi brunch、另曾至中壢國際青年商會；2月24日及27日曾至中壢區奇利寵物精品。

2月25日上午至蘆竹區萊爾富桃縣桃明門市、中午至蘆竹區許家肉圓、下午至楊梅區和平濕地生態農場、傍晚至中壢區8 Code鬆餅中原店、中壢區錦家御宴、晚間至觀音區古哥客家小館；2月26日中午至全家新屋清華門市、下午至大園區7-11高青門市、2月26日及27日至中壢區7-11笙園門市；2月27日中午曾至藏王極上鍋物中壢店、下午曾至蝦皮店到店中壢福州二店、中壢區新資生藥局福州店。

處長詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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市府提供6確診者足跡。（桃園市政府提供）

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