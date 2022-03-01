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    學測成績公告 桃園武陵高中304位考生數學達頂標

    108新課綱學測成績公告，桃園市第一志願武陵高中304位考生數學達頂標。（記者魏瑾筠攝）

    108新課綱學測成績公告，桃園市第一志願武陵高中304位考生數學達頂標。（記者魏瑾筠攝）

    2022/03/01 14:44

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕首屆108新課綱大學學測成績今天公告，桃園第一志願、桃園市立武陵高中762位考生中，有304位考生數學達到頂標，表現亮眼。以大學端常見的入學考科組合看來，有5人選考數A、國文、英文及自然4科獲滿級分；有2人選考數A、國、英及社會4科獲滿級分；還有5人選考數B、國、英及社4科獲滿級分。

    校方指出，今年學測因配合新課綱實施，學測考科分為是國、英、數（數A、數B）以及社會與自然，考生可從中自由選考4科、5科或者是6科，也因此考科成績與歷屆成績對照相較不容易。

    校方表示，學測成績公布後，除了提醒學生留意大學科系對應要求的改變，學校一向重視學生的多元表現，每一個學生在不同的領域有好的表現都值得鼓勵，只要學生的學測成績足以幫助他申請到自己心儀的校系，每一位能考進自己心中理想科系的孩子，都是武陵的驕傲。

    據校方統計，選考數A、國文、英文及自然的學生，分別有79人、169人，分數落在55至59級分、50至54級分；選考數A、國、英及社會的學生，分別有27人、134人，分數落在55至59級分、50至54級分；選考數B、國、英、社的學生，分別有111人、120人，分數落在55至59級分、50至54級分。

    校方指出，為協助學生通過大學第二階段申請的考驗，學校為高三學生舉般相關輔導活動，包括「個人申請的優勢評估講座」帶領學生多面向評估學測成績和申請校系之間的關係；今年預計舉辦11場「18學群第二階段考試講座」，協助有需求的學生剖析各學群的準備方向。

    同時也請校內教師於中午時間協助學生進行口面試的練習與指導，以及行之有年的「專家模擬面試」活動，並將相同目標科系的同學成立「互助社群」，共同研討該系第二階段考試的應考策略。

    此外，也會提供代代相傳的學長姊「備審資料」及「面試考古題」相助，包括紙本資料及雲端檔案，讓每一位準備進行個人申請的高三學生，不僅不是孤軍奮戰，藉由學校的支持以及同儕之間相互砥礪，彼此打氣，激發個人潛能，在第二階段考試中展現最佳的狀態。

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