桃園新街國小昨增3確診 師生40天內二度採檢好無奈
2022/03/01 10:33
〔記者李容萍／桃園報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，桃園市一家禮儀公司的員工案20621，因米迪幼兒園群聚感染衍生的確診個案20557，曾在日前向她購買禮儀物品而確診後，衛生局昨（2月28日）匡列家人採檢，其就讀中壢區新街國小的3名子女晚間採檢結果呈現陽性，校方接獲通知於晚上7點至10點30分緊急安排全校漏夜採檢，這也是該校繼今年寒假前1月19日全校採檢之後，短短40天第二度的採檢，採檢作業進行至晚上10點50分才告一段落。
受疫情影響，新街國小及其附設幼兒園停課14天，即停課至3月11日；昨晚新街國小校門口車水馬龍，校內人聲鼎沸，幾乎都是急忙送孩子來的家長，因為今年初新街國小有1名學生確診，當時即自1月19日至2月1日停課14天，被匡列居家隔離的7名科任老師、24名學生當時可是被隔離至農曆除夕才解禁，令師生們相當無奈。
新街國小校長張明侃受訪表示，好不容易新的學期開始，本以為疫情到3月可以退散，沒想到，這次又有3名學生確診，師生們的壓力很大，也不樂意見到，老師們已做好停課不停學的準備，只求採檢結果，全校都平安。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。