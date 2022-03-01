選桃園或高雄？ 羅智強︰再多一點時間思考

羅智強與國民黨議員唱國歌。（記者葛祐豪攝）

2022/03/01 09:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨副秘書長、台北市議員羅智強的公投謝票徒步之旅來到高雄，今早在三民區的河堤圖書館唱國歌，對於是否參選桃園市長或高雄市長？他仍未鬆口，希望大家再多一點時間讓他思考一下。

國民黨多位高雄市議員及國民黨高雄市黨部主委許福明等人，今天都起個大早，陪同羅智強唱國歌。羅鼓舞大家說，國民黨不要只想著贏，要想不能輸，當黨內批評民進黨對黨政軍一把抓、國民黨聲音發不出去時，有何好抱怨的？國民黨以前也是這樣，還不是下台了。

媒體問他，走到今天已經22天，對於是否參選高雄市或桃園市長，多久才會給出一個確切答案？

羅智強表示，從公投謝票出發之前，他完全沒有想過任何參選事情，心裡想的就是當一個最強的小雞，到處幫忙大家。但這趟400公里謝票後，他聽到很多希望他能參選縣市長的聲音，這些聲音對他都是期許與鼓勵，他很珍惜也很感謝。

羅強調，這不是一個容易的決定，對他是有點匆忙，更重要的是，這是一個很重要的決定。他可能還再需要一點時間，也會盡快做出決定，請大家再多一點時間讓他思考一下，他會把決定告訴大家。

力挺羅參選高雄市長的議員陳若翠表示，不管羅智強未來如何決定，高雄市永遠敞開雙臂歡迎他。

據了解，目前支持者已成立「支持羅智強選桃園市長」等萬人臉書社圖，呼籲國民黨提名羅智強，參選勝選機率較高的桃園市，外界評估，羅智強最後宣布選桃園的機率較大。

羅智強（白衣拿麥克風）向支持者信心喊話。（記者葛祐豪攝）

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