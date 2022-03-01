用租的！桃園市科技執法再添百大路口 8月底前啟用

桃園市警察局去年9月在市境內20處易肇事路口裝設「租賃式科技執法」，短短半年間就讓交通事故發生率下降45％，今年將於百大易肇事路口擴大增設。（記者陳恩惠翻攝）

2022/03/01 00:08

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警察局去年9月起於桃園、中壢、大園、楊梅、龜山、八德、大溪、蘆竹、龍潭及平鎮等區易肇事路口，以及駕駛人易闖紅燈且高事故比例的20處路口，首度與中華電信合作設置租賃式科技執法設備，裝設新式錄影系統取締交通違規，短短半年交通事故發生率下降4成5有相當顯著成效，今年再編列2500萬元經費於市境百大易肇事路口擴大裝設，最慢今年8月底前完成建置並啟用，將有助提升科技執法量能，降低交通事故死傷人數。

市警局長陳國進說明，去年啟用的20處「租賃式科技執法」，主要以照相舉發闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等用路人的違規行為，將建置路口前後期比較發現，取締件數大增384％，交通事故率下降45％，防制交通事故效果顯著，今年在市長鄭文燦全力支持及推動下，批准動用111年度第二預備金1250萬元，加上市警局編列1250萬元，公開招標後，由中華電信執行「百大易肇事路口租賃式科技執法」計畫，將於明天3月1日正式簽約，讓桃園科技執法及防制交通事故進入新里程碑。

陳國進表示，為發揮防制交通事故最大效能、確保專案如期完工，建置案將由市警局交通警察大隊執法組與中華電信公司桃園營運處企業客戶科成立「科技執法小組」，完成簽約後，結合警政及企業力量的3組人員立刻投入會勘、建置作業的流程，建置的路口是根據大數據科學量化分析，每年發生各類交通事故20件以上、或交通違規件數達500件以上，或依地理、轄區特性，事故發生機率較高之處，市境內13行政區將依排序分別建置。

他同時呼籲民眾，防制交通事故最好的方式是全民共同建立「良好的駕駛習慣」，為了維護所有市民生命財產安全，警方也將落實嚴正執法，讓「生命無價、交安至上」的交通理念深植民心，藉以孕育最理想的交通秩序及社會。

桃市裝設「租賃式科技執法」短短半年成效立竿見影，今年將擴大設置，最慢今年8月底前完成並啟用。（記者陳恩惠翻攝）

桃市半年前在全市20處路口裝設「租賃式科技執法」成效顯著，不僅增加無形警力，也降低交通事故死傷人數，今年8月底前將擴及百大路口，強力執法。（記者陳恩惠翻攝）

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