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    首頁　>　桃園市

    228連假好天氣 桃園出遊熱點名單出爐

    228連假接連好天氣，大溪老街幾乎從中午過後到傍晚，被湧入人群擠到水洩不通。（記者李容萍攝）

    228連假接連好天氣，大溪老街幾乎從中午過後到傍晚，被湧入人群擠到水洩不通。（記者李容萍攝）

    2022/02/28 23:57

    〔記者李容萍／桃園報導〕228連假一連3天的好天氣，桃園市各景點揮別寒流低溫出現人車潮，除了拉拉山瘋賞櫻、壓軸的桃園燈會吸引人潮，拉拉山和向來是假日旅遊熱點的大溪老街、角板山遊憩區、海邊永安漁港、竹圍漁港，以及新屋綠色隧道等景點，在市府觀光旅遊局所建置「桃園景點人潮警示燈號系統」均曾顯示人流管制的紅燈，市府一度呼籲市民暫勿前往紅燈警示景點，包括大園、大溪、楊梅警分局均加派警力疏導和管制車流，讓大家玩的盡興、回家不掃興。

    復興區因上、下巴陵的拉拉山區紅、粉紅、白色櫻花正接力盛開，成了連假最夯景點，為期20天展期的桃園燈會晚上10點圓滿閉展，觀光局統計總參觀人數突破20萬人次，燈會落幕後，有5組沿著老街溪步道燈飾繼續保留至5月，盼在疫情趨緩穩定下，民眾可繼續到老街溪享受浪漫的光影。

    因應本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情降低群聚感染風險，觀旅局僅在警示燈號紅燈的景點暫停車輛進入，但是有遊客就是設法進入景點，這也難怪大溪老街、永安漁港等景點，看起來像高速公路「爆紫」的狀態，人擠人是擠爆了。

    觀旅局晚間統計，228連假期間，市轄遊客人氣最旺景點和人數如下：大溪老街6萬5948人、石門水庫風景區6萬2124人、虎頭山風景特定區4萬4795人、竹圍漁港4萬1108人、慈湖3萬5543人、永安漁港3萬2847人、拉拉山2萬6684人、新屋綠色隧道2萬4668人、龍潭大池2萬1653人、角板山1萬9831人。

    228連假接連好天氣，大溪老街幾乎從中午過後到傍晚，被湧入人群擠到水洩不通。（記者李容萍攝）

    228連假接連好天氣，大溪老街幾乎從中午過後到傍晚，被湧入人群擠到水洩不通。（記者李容萍攝）

    永安漁港中午過後到傍晚，停車場都是滿滿的車。（記者李容萍攝）

    永安漁港中午過後到傍晚，停車場都是滿滿的車。（記者李容萍攝）

    遊客進入永安漁港的觀光魚貨市場採買漁貨。（記者李容萍攝）

    遊客進入永安漁港的觀光魚貨市場採買漁貨。（記者李容萍攝）

    桃園燈會晚間閉展，民眾駐足各燈區，把握最後賞燈和拍照機會。（記者李容萍攝）

    桃園燈會晚間閉展，民眾駐足各燈區，把握最後賞燈和拍照機會。（記者李容萍攝）

    拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣上山賞櫻，順便拍好拍滿。（記者李容萍攝）

    拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣上山賞櫻，順便拍好拍滿。（記者李容萍攝）

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