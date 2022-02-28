從烏俄看兩岸 呂秀蓮：用和平跟愛保護台灣

前副總統呂秀蓮（左2）前往桃園燈會中壢光明公園觀看璀璨的「桃花林」主燈。（記者李容萍攝）

2022/02/28 23:29

〔記者李容萍／桃園報導〕前副總統呂秀蓮今（28日）晚前往桃園燈會賞燈，她受訪提到，228訂為和平紀念日，全台灣的人應該以最感恩的心看待這一天，遠在歐洲的烏克蘭現在全國陷入烽火連天中，烏克蘭人民英勇地愛自己的國家，她認為全台灣的人應該超越黨派，從烏克蘭人的精神學到，要反省我們嘴巴講愛台灣，有沒有準備要來悍衛台灣。她將推動和平台灣年的運動，大家要超越黨派，一起討論如何保護台灣，台灣人最美的精神，就是和平跟愛，用此來保護台灣、穩定區域，我們一定能做到！

呂秀蓮指出，執政黨應該檢討，一直叫大家要「抗中」卻不「保台」，「抗中」是很容易，可是如何「保台」？透過烏克蘭人，發現他們每一個人不分男女老幼都在悍衛自己國土的時候，我們要深切反省「你真的有保台嗎？」「我們要如何保台？」「如何用智慧和平的方式保台？」

呂秀蓮提到，我們一定要避免戰爭、要投資和平，這要深切反省，她呼籲台灣的姊妹要跟烏克蘭女性學到，烏克蘭第一個被攻克的蛇島有13位英雄死亡，這13位英雄裡面有11位是女兵，烏克蘭的女人也都挺身捍衛衛自己家園，台灣的女性地位現在已經很平等，她提倡新女性運動今年剛好50年，烏克蘭的女性這麼勇敢，台灣的女性在享受兩性平等的同時，要多一點國防意識，保家衛民不再是男人的事情，她不希望有戰爭，但是如果沒有國家意識、沒有國防意識，要靠別人來保護你？

對於許多民調中都顯示，台灣如果有戰爭，美國會出兵保護，她認為這是不切實際的，大家必須有很大的警覺，台灣在中國和美國兩個強權之間，國防部應該比衛福部花更多宣傳，如果現在發生戰爭，要如何保衛家園，更重要的是，要檢討兩岸政策，不要繼續抗中製造兩岸仇恨，要用最智慧、理性的方法，如何來改善兩岸關係，來確保永續和平。她個人一直提倡的就是和平中立，台灣在兩大強權之間，就是要走向中立之路，讓兩邊都不用緊張，並擔任兩邊和平的調解工作。

前副總統呂秀蓮（左）前往桃園燈會中壢光明公園觀看璀璨的「桃花林」主燈。（記者李容萍攝）

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