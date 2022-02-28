桃園+7足跡曝光 甘泉寺、蝦皮店到店首上榜

市府新聞處公布米迪幼兒園其中9名確診者2月15日至26日於公共場所活動足跡。（圖由桃園市政府提供、資料照，本報合成）

2022/02/28 16:59

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增9例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，桃園就佔了7例，全都是觀音區米迪幼兒園傳播鏈的在家庭、職場與校園的延伸，包括有5名未滿5歲至10歲以上的學童外，還有1名陪病的30多歲媽媽和案20557於2月23日職場曾接觸過的女會計總計有7例，年齡介於未滿5歲至30多歲。

衛生局長王文彥表示，市府已掌握今日新增個案相關職場、家庭及學校人員，正陸續安排採檢，並確認相關足跡，也擴大匡列、擴大居隔，以高標準建立社區防火牆，確保社區安全。

市府新聞處長詹賀舜同時公布米迪幼兒園其中9名確診者2月15日至26日於公共場所活動足跡，活動範圍分布於觀音、中壢、新屋、平鎮及桃園等5個行政區，包括觀音區甘泉寺、早安美芝城觀音中正門市、大家超市、三木子雞蛋糕、派克雞排桃園觀音店、蝦皮店到店觀音大關店、風火輪機車行、7-11觀昌門市、甘泉夜市；桃園區大樹藥局桃園中正門市、桃園區殯葬服務中心；中壢區三商巧福內壢門市、中壢區殯葬服務中心羽昇館、六星禮儀百貨、中華湯包新生店、龍巢飯麵館；新屋區悠悅汽車旅館、平鎮區HYUNDAI平鎮展示中心、桃園客運5042路線下大坡腳站往返觀音站等。

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市府新聞處同時公布米迪幼兒園其中9名確診者2月15日至26日於公共場所活動足跡，活動範圍分布於觀音、中壢、新屋、平鎮及桃園等5個行政區，請足跡重疊民眾快去採檢。（圖由桃園市政府提供）

市府新聞處同時公布米迪幼兒園其中9名確診者2月15日至26日於公共場所活動足跡，活動範圍分布於觀音、中壢、新屋、平鎮及桃園等5個行政區，請足跡重疊民眾快去採檢。（圖由桃園市政府提供）

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