228事件75週年 鄭文燦：勿再發生侵犯人權自由事情

今天是228事件75週年，桃園市長鄭文燦出席紀念活動，於紀念碑前默哀1分鐘，表達對受難者的追思。（記者魏瑾筠攝）

2022/02/28 16:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕適逢228事件75週年，桃園市長鄭文燦今天下午率領局處首長陪同桃園市「228事件」受難者家屬出席紀念活動。鄭文燦表示，過去的傷痕跟斷層已走入歷史，大家應珍惜台灣民主，不要再讓侵犯人權自由的事情發生，並提及近日爆發的烏俄戰爭，他相信從烏克蘭人民抵抗侵略的事件，也讓大家了解，如果每個人、每個公民都愛護自己國家，力量會很大。

今天是228事件75週年紀念日，桃園市政府民政局依循往例在蘆竹區228紀念公園舉行追思儀式，現場也由228事件紀念基金會以「過去／現在，攜手前行」為主題，提供桃園市228事件的歷史照片及相關資料，訴說城市紀錄。鄭文燦指出，透過展出228事件在桃園的歷史廊道，讓大家可以了解歷史斷層和傷痕，能夠讓大家記取教訓、走出悲情，走向共同的未來，從而更珍惜台灣的自由與民主。

鄭文燦說道，228事件當時在桃園，主要包括當時的蘆竹鄉長林元枝率領青年團體，組織保護鄉土的部隊佔領埔心軍用機場，隨後在清鄉、鎮壓時，形成桃園的白色恐怖事件。鄭文燦認為，228事件應用全新角度看待，過去的傷痕跟斷層已走入歷史，大家應珍惜台灣民主，彼此攜手、疼惜，共同保護這個國家，也不要再讓侵犯人權自由的事情發生。

鄭文燦談及近日發生的烏俄戰爭，他表示，俄羅斯入侵烏克蘭，大家看到烏克蘭的總統跟人民，表現無比沉著及勇氣，那不分老少、地域、性別及職業，共同保護國家的決心，相信全世界看到都非常動容，民主國家也紛紛支援烏克蘭，包括提供武器、物資或金錢，相信從烏克蘭人民抵抗侵略的事件，讓大家了解，如果每個人、每個公民都愛護自己國家，力量會很大。

228事件紀念基金會提供桃園市228事件的歷史照片及相關資料，讓大家了解當時發生的事件情形。（記者魏瑾筠攝）

桃園市長鄭文燦指著導覽文字，向在場人士細說當時桃園市發生的228事件。（記者魏瑾筠攝）

桃園市228事件75週年紀念活動，由導覽人員向在場人士簡介當時發生的事件情形。（記者魏瑾筠攝）

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