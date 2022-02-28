承辦「館長」槍擊案卻擦槍走火 已婚刑警外遇女警被元配抓包

新北市政府警察局林口分局。（資料照）

2022/02/28 12:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新北市警局1名刑警因承辦矚目案件「館長槍擊案」、「竹聯幫寶和會組織案」，與未婚的黃姓女警互動密切竟擦槍走火，兩度在租屋處及住處發生性關係，吳姓元配發現後怒對黃女提告求償，並選擇與丈夫離婚，桃園地院近日判決黃女須賠償25萬元。

網紅「館長」陳之漢於2020年8月28日凌晨2點多，離開成吉思汗林口旗艦館時，遭埋伏槍手近距離開槍，全案由新北市警局、林口警分局偵辦，槍手劉丞浩已於去年7月被新北地院依殺人未遂罪判處16年徒刑、強制工作3年，規劃槍擊案的寶和會幹部施俊吉判處18年6月、強制工作3年。

全案竟衍生出承辦刑警「婚外情」，被元配抓包出軌的刑警，與黃女同在一個單位服務，因案件互動密切擦槍走火，被元配抓包於2020年10月、12月，兩度發生性關係，選擇斬斷婚姻並依侵害配偶權向黃女求償50萬元。

黃女反駁指控，辯稱與對方因承辦案件密切往來，並無逾越男女不正常行為，元配所提錄音檔僅是單方面質問丈夫，無從證明她有侵害配偶權情事，對話截圖則是因兩人承辦同一案件，因此關係較為親密，道歉也只是「基於道德」，而錄影畫面是她與對方因偵查勤務結束，值勤疲累到租屋處歇息，沒有發生性行為，縱認為2人只是同處一室，元配請求的撫慰金顯然過高。

不過，該名刑警出庭證稱與黃女確實有外遇、有發生性行為，地點在黃女桃園龜山租屋處及他目前的居住地，妻子也因此選擇離婚。

判決指出，元配提出錄音、對話紀錄及錄影等事證，刑警證詞也無不實陳述必要，勘認黃女行為已有侵害他人配偶權，依據雙方身分地位等理由，認為元配求償50萬應屬適當，但其丈夫需負擔一半連帶責任，因此判決黃女應賠償25萬元，可上訴。

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