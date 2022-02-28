桃園+5！米迪幼兒園群聚擴大 觀音國小設採檢站

市長鄭文燦今天一早臨時加開疫情說明會，說明昨天採檢1678人又新增5例個案。（桃園市政府提供）

2022/02/28 10:46

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園觀音區私立米迪幼兒園群聚感染事件擴大，市長今天上午在疫情說明會中表示，前天針對幼兒園師生、家長採檢出10例確診個案，昨天持續擴大匡列共採檢1678人中，又發現觀音、富林2國小共新增4名陽性確診，以及案20555的蘆竹區某化學工廠新添1例既是胞弟也是同事，讓桃園今天的疫情至少新增5例，目前居家隔離人數達致542人，若在家無法一人一室可由市府安排至免費防疫旅館居隔，明天也將在觀音國小設置社區臨時採檢站，呼籲有症狀者快去採檢。

鄭文燦說，觀音區富林國小全校共採檢237人中，新增1例陽性，其餘皆陰性，進行預防性隔離14天、觀音國小及附幼全校採檢1038人中，新增3例確診，另外，案20555工作的蘆竹區某化學廠共採檢45人，其中新增1例是他的弟弟案20580。

他也說明，米迪幼兒園群聚感染事件向外衍生3個家庭、蘆竹、觀音2個職場，以及米迪及米吉兒童課後照顧服務中心，進行居家隔離人數有542人，為確保社區安全，明天起將在觀音國小設置社區臨時採檢站至3月3日。

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桃市府今天公布昨天採檢結果，至少新增5確診案例。（桃園市政府提供）

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