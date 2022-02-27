桃園燈會倒數 228連假壓軸好天氣衝高賞燈人氣

桃園燈會在中壢光明公園的主燈「桃花林」，活動閉展後將原地拆除。（記者李容萍攝）

2022/02/27 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕今年桃園燈會從9日起在老街溪沿岸進行靜態展燈，原展至20日，因反應熱烈，延至28日晚上10點閉幕、當晚10點5分最後一場主燈秀展演結束後畫下句點；今年總計20天展期是歷年最長，但也是最多下雨天的一年，告別連日陰雨，228連假前天氣轉晴回暖，市府觀光旅遊局統計截至今晚前往賞燈人數破18萬人，今晚湧入3萬人更破單日人數最多的賞燈人潮，預估總賞燈人數可望突破20萬人。

觀旅局長楊勝評表示，受到本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，去年的桃園燈會停辦，今年則是改以靜態展示，取消所有動態活動，現場並控管人流，雖然今年燈會非同往常，但燈組的特色讓參觀的民眾有如走進戶外光影秀，令遊客驚豔，也肯定桃園燈會每屆都有創新和驚喜。

今年桃園燈會延續前年「光之桃花源」主題，以老街溪河岸為軸帶，帶出南北中壢光明公園和新勢公園兩大主燈，平鎮新勢公園的「天空之城」邀國際藝術家Billy Canning跨界音樂旅人林強，聯合創作長32公尺、寬12公尺、高11.5公尺的「天空之城」主燈，象徵桃園國門之都，光影投射搭襯前衛電子樂，為民眾帶來最新潮的感官饗宴，以及中壢光明公園「桃花林」主最高6公尺，融合光影科技及花藝美學，打造桃園休區花卉的光影意象。

楊勝評說，桃園燈會28日晚上落幕，但老街溪河岸兩側浪漫的光環境經過討論將有5組沿著老街溪步道燈飾繼續保留至5月，盼在疫情趨緩穩定下，民眾可繼續到老街溪享受浪漫的光影，燈會期間看到的浪漫桃花樹林，風景區管理處也將再活化典藏至市定風景區內進行夜間觀光環境的打造，總計有20組燈飾經風管處、各區公所、里長、宮廟和溪州服務區、金三角協會等認養，讓桃園燈會燈飾能不同景點繼續活化利用，再次閃亮桃園。

桃園燈會在新勢公園展出的「天空之城」主燈，活動期間每晚每30分鐘展演1次，每每吸引爆棚的人潮。（記者李容萍攝）

虎年桃園燈會228連假迎來人潮，也迎來開展以來單日最高的參觀人潮。（記者李容萍攝）

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