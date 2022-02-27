為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    中壢最美「櫻」姿！228連假好天氣 莒光公園天天爆棚

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    2022/02/27 22:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢最強「櫻」浪報到！中壢後站莒光公園素有「櫻花公園」的美名，也是南桃園著名的賞櫻景點，園區栽種200多棵適合平地氣候且花期較長的八重櫻，近日盛開的粉紅「櫻」姿非常動人，花季期間的下午5點30分至晚上11點亮燈，白天晚上呈現不同風景，吸引遊客入園拍照、打卡，尤其228連假期間適逢好天氣，幾乎天天爆棚，預估花期可持續美到3月中旬。

    佔地2公頃的莒光公園是長條型帶狀公園，中間被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，中段兩側為幸福街、杭州路，有別於其他平地的櫻花景點，莒光公園間由新街溪分支黃屋庄溪貫穿，並設有攔河堰，除了形成小型瀑布，堰池水深猶如明鏡，每年櫻花盛開時節，可見櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景色。

    在地普強里長江長榮農曆年前汰換所認養桃園燈會展區「珠光落玉」燈組的老舊燈光設備，在公園和小橋流水沿岸設置光球和投射燈，入夜後，粉嫩的櫻花在五彩燈光陪襯下別有一番「櫻」姿。

    雖然今年櫻花花期可持續到3月中旬，不過，江長榮無奈表示，市府水務局正在黃屋庄溪施作中壢運動公園滯洪池工程，工程預計今年5月完工，配合櫻花季登場，里辦公處好不容易徵得包商同意從農曆年前暫停施工，但是停工期限只到3月6日，提醒遊客把握最後一週在公園慢步、悠閒賞櫻的最佳時間。

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

    中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拉拉山爆粉紅賞櫻潮 桃園景點人潮警示唯一亮紅燈
    2022/02/26 22:48

    拉拉山爆粉紅賞櫻潮 桃園景點人潮警示唯一亮紅燈
    新竹公園、左岸櫻花大道正迎粉紅花爆 3月中到汀甫圳追櫻
    2022/02/26 14:40

    新竹公園、左岸櫻花大道正迎粉紅花爆 3月中到汀甫圳追櫻

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    梨山春陽煦暖 福壽山農場櫻花進入盛開期
    2022/02/25 09:45

    梨山春陽煦暖 福壽山農場櫻花進入盛開期
    阿里山櫻花盛開！「石棹春櫻夜」點燈開跑 櫻之道越夜越美麗
    2022/02/24 19:06

    阿里山櫻花盛開！「石棹春櫻夜」點燈開跑 櫻之道越夜越美麗
    陽明山八重櫻、昭和櫻接力綻放 228連假繽紛迎賓
    2022/02/24 18:46

    陽明山八重櫻、昭和櫻接力綻放 228連假繽紛迎賓
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播