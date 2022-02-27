中壢最美「櫻」姿！228連假好天氣 莒光公園天天爆棚

中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

2022/02/27 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢最強「櫻」浪報到！中壢後站莒光公園素有「櫻花公園」的美名，也是南桃園著名的賞櫻景點，園區栽種200多棵適合平地氣候且花期較長的八重櫻，近日盛開的粉紅「櫻」姿非常動人，花季期間的下午5點30分至晚上11點亮燈，白天晚上呈現不同風景，吸引遊客入園拍照、打卡，尤其228連假期間適逢好天氣，幾乎天天爆棚，預估花期可持續美到3月中旬。

佔地2公頃的莒光公園是長條型帶狀公園，中間被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，中段兩側為幸福街、杭州路，有別於其他平地的櫻花景點，莒光公園間由新街溪分支黃屋庄溪貫穿，並設有攔河堰，除了形成小型瀑布，堰池水深猶如明鏡，每年櫻花盛開時節，可見櫻花倒映水中，形成「小橋流水」景色。

在地普強里長江長榮農曆年前汰換所認養桃園燈會展區「珠光落玉」燈組的老舊燈光設備，在公園和小橋流水沿岸設置光球和投射燈，入夜後，粉嫩的櫻花在五彩燈光陪襯下別有一番「櫻」姿。

雖然今年櫻花花期可持續到3月中旬，不過，江長榮無奈表示，市府水務局正在黃屋庄溪施作中壢運動公園滯洪池工程，工程預計今年5月完工，配合櫻花季登場，里辦公處好不容易徵得包商同意從農曆年前暫停施工，但是停工期限只到3月6日，提醒遊客把握最後一週在公園慢步、悠閒賞櫻的最佳時間。

中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

中壢莒光公園滿開的櫻花，白天晚上呈現不同風景。（記者李容萍攝）

中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

中壢莒光公園滿開的櫻花，適逢228好天氣，公園湧入打照、打卡的人潮。（記者李容萍攝）

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