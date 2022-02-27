魯冰花海正美！ 鄭文燦：歡迎體驗客庄生活文學地景

金黃色魯冰花盛開，天氣正好、正美。（記者李容萍攝）

2022/02/27 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦「戀戀魯冰花」活動，正在龍潭區大北坑茶園及第二遊客中心展開，適逢228連假好天氣，魯冰花盛開，吸引民眾前往踏青賞花，市長鄭文燦今（27）日出席客庄復古時光亮點活動表示，市府栽種15公頃魯冰花海遍布大北坑休閒農業區及三和社區，歡迎民眾把握連假體驗客庄生活、茶葉文化及魯冰花文學地景。

活動由客家傳統藝陣─布馬陣盛裝歡喜迎賓，展現傳統客庄的文化與熱情，接著由三和青創基地團隊隊長廖緗翎獻上DIY多肉植物組合盆栽，三和里長謝金棋邀鄭文燦一同體驗傳統炒花生糖，復刻客庄懷舊時光氛圍，寓意「好事發生」的花生糖分送賞花民眾，行銷桃園客庄的好客人情味。

鄭文燦表示，魯冰花凋謝後是孕育茶樹的天然氮肥，在文學家鍾肇政創作的《魯冰花》及電影中，象徵客家母親及師長照顧學生，蘊含「化作花肥，期待春天」的客家奉獻精神。市府將魯冰花文學地景結合客庄茶葉文化，除兼具農業生態及文化意義，也體現客家族群犧牲奉獻、深愛土地的精神。

市府副秘書長邱俊銘表示，市府積極推動休閒農業，透過農村再生計畫，輔導三和社區結合「里山生態」保育理念，辦理農村小旅行活動，輔導大北坑社區融合客家文化及茶產業，推出「農村識茶」主題遊程及伴手禮包裝優化等，「戀戀魯冰花」活動雖在28日結束，但魯冰花仍持續綻放，閉幕不閉園。

客家事務局長黃傅淑香也說，市府在大北坑第二遊客中心沿線種植魯冰花，串連大北坑休閒農業區與三和社區，歡迎民眾把握連續假期，走入客庄山間茶園欣賞魯冰花海，體驗客庄文化。民眾可至「2022戀戀魯冰花」活動官網，或上「大北坑休閒農業區-戀戀魯冰花」臉書粉絲專頁追蹤最新訊息。

民眾騎著鐵馬到魯冰花海，暢遊最美金黃色公路。（記者李容萍攝）

桃園市戀戀魯冰花活動展開，魯冰花盛開，天氣正好，民眾走入客庄山間茶園欣賞魯冰花海。（記者李容萍攝）

桃園市戀戀魯冰花活動展開，市長鄭文燦（右）體驗和行銷當地多肉植物。（記者李容萍攝）

三和里長謝金棋及在地鄉親邀請市長鄭文燦（中）體驗傳統炒花生糖，復刻客庄懷舊時光氛圍。（記者李容萍攝）

客家傳統藝陣-布馬陣盛裝歡喜迎賓，展現傳統客庄的文化與熱情。（記者李容萍攝）

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