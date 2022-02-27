感染源仍待查！桃園平鎮一家三口確診 幼兒園群聚再擴及3家庭

桃市府今天公布米迪幼兒園群聚感染的關係圖。（桃園市政府提供）

2022/02/27 20:17

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情接連4天「加零」後，昨天（26日）平鎮區新增一家三口確診，感染源不明仍在調查中，其中針對就讀私立米迪幼兒園大班的兒子，市府昨天緊急針對師生、家長共287人採檢PCR採檢，結果有就讀該幼兒園、分屬3個家庭的4名幼童確診，此外，還有幼童的3名哥哥、3名家長及1名國小老師確診；市長鄭文燦今表示，這猶如八德區加貝爾幼兒園群聚翻版，將採高標準、高規格擴大匡列，預估居家隔離人數將達上千人。

桃園市教育局也宣布，由於有學生及老師染疫，桃園市私立米迪幼兒園（含米吉課照中心）、觀音區觀音和富林國小自即日起停課至3月11日；加上先前私立喬幼幼兒園16日有幼童確診，停課14天至3月1日，桃園市目前共有2所幼兒園、1所課照中心及2所國小停課中。

波及2國小、2工廠 持續擴大匡列隔離

鄭文燦說明，今天新增11例中，米迪幼兒園有4名幼兒確診，分別來自3個家庭，第一個家庭是女童「案20554」，與就讀富林國小、未滿10歲的哥哥和富林國小30多歲男老師染疫，因此衍伸出富林國小150名師生匡列居家隔離，並停課14天；第二個家庭是未滿5歲的男童「案20556」，其父親30多歲、已完整接種過3劑BNT疫苗也確診，由此衍伸匡列蘆竹區某化學廠30人居隔，並持續擴大匡列隔離。

鄭文燦說，第三個家庭是同樣就讀米迪幼兒園的「案20561」、「案20562」小姊妹，針對家人擴大採檢，發現30多歲雙親、就讀觀音國小的10歲以上大哥、未滿10歲的二哥，一家六口全部染疫，雙親在某電子廠工作，職場已採檢329人居隔，觀音國小也採檢全校573名師生及家長共1036人。

鄭文燦說明，今日新增3個家庭群聚感染事件皆出自米迪幼兒園，市府在最短時間內針對相關學校及職場進行匡列採檢，希望確保社區安全，目前居家隔離的包括米迪幼兒園全校師生90人居家隔離；觀音國小確診班級師生居家隔離；富林國小全校150人列為居家隔離；另外，米吉兒童課後照顧服務中心共有5個班級，全為觀音國小學生，考量有混班上課情形，市府已匡列86人進行居家隔離。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法