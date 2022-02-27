2失業男租透天民宅當毒窟 160株大麻及成品被警抄了

楊梅警方前往透天民宅查獲大麻工廠，查扣大麻160株和半成品、成品。（記者李容萍翻攝）

2022/02/27 18:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市52歲黃姓男子夥同同是中年失業的45歲張姓友人，異想天開以種植大麻可以致富，去年11月在楊梅區民富路承租一棟3樓透天民宅當種植大麻工廠，從網路購買大麻種子和自學栽種大麻方法，近日大麻收成製造乾燥大麻花、種子和大麻植株，正準備出貨大撈一筆，無奈被楊梅警分局楊梅派出所會同偵查隊跟監追查，耐心等到黃男前往銀行匯款，疑似販售大麻，出面將他攔查帶回偵辦，隨後進屋搗獲毒窟，讓兩嫌大嘆不僅白做工，還血本無歸。

警方進屋共查扣大麻植株160株、大麻種子100顆、乾燥大麻花成品3600多公克、未乾燥大麻花半成品1300多公克、現金17萬元及栽種設備一批，估計市價上千萬元。

警方表示，黃男、張男自稱中年失業之後，找不到工作謀生，3個月前獲知栽種大麻可獲利，從網路購買大麻種子和在網路學習栽種技巧，租用透天厝當栽種大麻基地和製造大麻工廠，企圖牟利，黃男及張男坦承栽種大麻獲利，警方訊後於今日將2人依毒品危周防制罪嫌移送法辦，及擴大追查大麻種子來源與大麻成品流向。

警方呼簽，大麻屬於二級毒品，對人體的傷害包括肺、心，在心理上會造成妄想、幻覺並有成癮性，呼籲民眾千萬別好奇「呼麻」！

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楊梅警方前往透天民宅查獲大麻工廠，查扣大麻160株和半成品、成品。（記者李容萍翻攝）

楊梅警方前往透天民宅查獲大麻工廠，查扣栽種設備。（記者李容萍翻攝）

楊梅警方前往透天民宅查獲大麻工廠，查扣大麻160株和半成品、成品。（記者李容萍翻攝）

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