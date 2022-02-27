又是導航的錯？7天內同地點兩度車困泥濘 警請怪手助脫困
2022/02/27 16:59
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市25歲游姓男子，昨天下午開車與另2名友人前往復興區一處露營區露營，途中因被導航至一處果園，因連日天雨泥濘造成車子動彈不得，大溪警分局光華派出所員警獲報，協調民間怪手，以鋼索連結拖拉協助車輛脫困。
其實，19日下午也有另一輛車欲去露營，同樣被導航至該果園受困，巧合的是，這兩輛車均由光華所副所長高義光親電民間怪手協助脫困。
高義光今日受訪表示，昨日下午4點許，游男開車載著2名友人，準備前往復興區三光里一處露營區露營，但途中依循導航指示到了一處果園，卻因連日下雨泥濘造成車子動彈不得，因地處偏遠一時找不到拖吊車，只能報警求援。
高義光說，一接到游男報案電話，立即協調正在山區施作工程小型挖土機前來救援，承包工程的老闆派2名工人將怪手運抵現場，以鋼索連結拖拉方式，花費約2個小時幫助遊客脫困，讓游男等人得以繼續行程。
高呼籲，228連假期間，吸引許多民眾上山賞花遊玩，但部分民眾因為不熟悉路況仰賴導航設施，再加上山區產業道路常因天雨造成泥濘，車輛通行易陷其中，提醒民眾，行駛山區產業道路遇到泥濘處，應先下車察看避免車輛受困，影響行程。