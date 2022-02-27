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    首頁　>　桃園市

    桃園暴增11例幼兒園案增3家庭群聚 鄭文燦︰隔離人數可能達千人

    市長鄭文燦表示，針對米迪幼兒園群聚感染事件，目前正擴大疫調與匡列。（桃園市政府提供）

    市長鄭文燦表示，針對米迪幼兒園群聚感染事件，目前正擴大疫調與匡列。（桃園市政府提供）

    2022/02/27 15:53

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增16例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，桃園市新增11例，年齡介於未滿10歲至60多歲，全是由昨天新增一家三口3例確診個案中，就讀觀音區米迪幼兒園的未滿10歲學童的延伸，除了同學外，連家人也染疫，又增3個家庭群聚事件；市長鄭文燦表示，針對米迪幼兒園群聚感染事件，目前正擴大疫調與匡列，依據市府處理八德區加貝爾幼兒園的經驗，這波群聚感染極可能會擴大，為防止擴散居家隔離人數可能達千人。

    桃園市今天新增11例，案號為案20553、案20554、案20555、案20556、案20557、案20558、案20559、案20560、案20561、案20562及案20563；市府新聞處也公布昨天的案20483、20484確診夫妻2月16日至25日的足跡，分布於觀音、平鎮及龍潭區，包括16日晚間11點43分去過7-11觀昌門是、17日去過7-11鎮豐門市、19日下午1點在JIT快速剪髮平鎮中豐店、22日早上7點16分去過7-11丰順門市、25日早上11點40分至下午1點到龍潭公有市場、同日下午3至4點曾在六六順五金百貨大賣場；請足跡重疊民眾注意。

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    市府公布確診者足跡。（桃園市政府提供）

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