急著親親？ 情侶爭吵失控撞檳榔攤 店門口掛「買200送親親」布條

桃園情侶爭吵車失控撞上檳榔攤，門口高掛「檳榔買200送親親」紅布條。（記者李容萍翻攝）

2022/02/27 13:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市羅姓男子今（27）日上午開車載邱姓女友，沿延平路由中壢往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控衝上人行道撞上路一家檳榔攤前的柱子，幸好該檳榔未開店，車禍造成羅男、邱女2人頭臉部、手腳受傷，送醫沒有生命危險，警方酒測值0，當時有2行人及時驚險躲過，未被撞上，警方正調查車禍肇事原因。

直擊網友PO文延平路有轎車衝撞到人行道上，由於檳榔門口高掛「檳榔買200送親親」紅布條，引起網友熱議，有網友酸說，「急著買檳榔吃嗎？」、「急著要親親」、「車頭跟鐵門親親了」、「還沒開店就要親親」，還說「為了蘆筍汁拚了」、「這下不只買200啦…」「是有多愛吃檳榔！」「真的親下去了！」「是太想買檳榔送親親了吧！」不過，也有網友認為「應該是酒駕要不然就是車速過快失控撞檳榔攤」。

對此，中壢警分局中壢交通中隊調查，羅男（31歲）今日上午7點28分搭載邱姓女友（22歲）開車從桃園往平鎮方向行駛，2人在車內疑因細故發生爭吵，可能爭吵厲害，行經中壢區延平路70號、靠近環北路口，車子失控直接衝上人行道撞上一家檳榔攤前柱子，當時檳榔攤未開店，不過車禍當下，有2行人走路經過，「轟」一聲撞擊，幸運逃閃，躲過一劫，十分驚險。

警方呼籲用路人，行車時務必專心駕駛，以維交通安全。

桃園情侶爭吵車失控撞上檳榔攤，門口高掛「檳榔買200送親親」紅布條。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法