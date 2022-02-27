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    首頁　>　桃園市

    品田山的美與險 山友徐旭輝呼籲重視山林教育

    山友徐旭輝說，圖為從品田山往聖稜線方向算的品田山最後1個、第3段斷崖。（圖由徐旭輝提供）

    山友徐旭輝說，圖為從品田山往聖稜線方向算的品田山最後1個、第3段斷崖。（圖由徐旭輝提供）

    2022/02/27 10:04

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕「武陵四秀」品田山從去年5月迄今已經發生3起山難、奪走4條山友性命。這座山到底有什麼樣的魔力讓人趨之若騖？路程又有多險惡，是想要挑戰的山友們必須提早知道做足準備的？

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝分享他挑戰成功的經驗說，聖稜線真的好美，只是越美麗的越危險，跟玫瑰、美人一樣！國內雪季在1到3月，期間路滑真的很危險。現在商業登山團太多，成員經驗和能力參差不齊導致危險性增高許多，很多人以為跟了登山團就萬無一失，他覺得山林教育比較重要！就像早年台灣學生要接受童軍訓，有了基本的登山常識才能避免一些風險發生。

    徐旭輝說，去年4月1日他被YouTube 引誘去走O聖（聖稜線O型縱走），跟老婆2人做了點功課就出發，儘管裝備充足，岩盔、衛星電話都帶了，結果整路驚心動魄，真的很危險！

    他說，品田有3階段斷崖，每1段都步步驚心。很多完百的山友大多也只走過第1段，也就是這次很遺憾出事的第一斷崖。

    走這個路線上、下斷崖時，他們夫妻採人、包分離。他大概負重22公斤，老婆約20公斤，沒有人、包分離，肯定他們的體力無法負荷，而且臂力要有一定的強度，因為斷崖的角度，有的不是90度，而是80到85度左右，「是切進去的！」平添臂力不小的負荷。

    他說，O聖路線在品田山到素密達山屋這一段更是危險到讓他無暇拍照，光看雪霸國家公園管理處在素密達斷崖架的鋁梯，也就是山友口中的「鯊魚劍」就讓人望而敬畏。

    徐旭輝說，依照這次不幸遇難的2名山友行程安排，研判他們走的是Y聖路線，也就是1次「集」到武陵4秀再加大小霸、加利山、伊澤山共8座百岳，從台中雪山登山口進，打算新竹觀霧方向的大鹿林道出。

    其實這路線平常攀爬就非常危險了，何況是雪季，大部分人雪季是不爬大山的！因為雪攀真的風險增加許多。國內雪季是1到3月，4月1日才開山，早期還沒開放山林的時候，雪季沒有雪訓證書是不准入山的，現在開放不用證明了，危險性就增添許多。

    疫情爆發以後，國人上山的人增加了，多親近山林是好事，問題在商業登山團的成員很多都網路報名的，彼此不認識，經驗和能力參差不齊。

    他之前有2個朋友經驗不太足，也報名商業團去南湖大山，團員全都是網路報名，彼此都不認識，只有他們2個彼此相熟，結果其中1人差點拖到全隊失溫。要知道這個雪季救援，其實救難人員承受的風險也相當大，上山真的不能兒戲。

    巍峨品田山。（圖由徐旭輝提供）

    巍峨品田山。（圖由徐旭輝提供）

    巍峨品田山。（圖由徐旭輝提供）

    巍峨品田山。（圖由徐旭輝提供）

    山友徐旭輝說，圖為從品田山往聖稜線方向算的品田山最後1個、第3段斷崖。（圖由徐旭輝提供）

    山友徐旭輝說，圖為從品田山往聖稜線方向算的品田山最後1個、第3段斷崖。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝去年挑戰過走O聖，途中就有充滿美麗與哀愁的品田山。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝去年挑戰過走O聖，途中就有充滿美麗與哀愁的品田山。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝去年挑戰過走O聖，途中就有充滿美麗與哀愁的品田山。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝去年挑戰過走O聖，途中就有充滿美麗與哀愁的品田山。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝跟妻子夫唱婦隨，閒暇一起爬山。（圖由徐旭輝提供）

    新竹縣寶山鄉公所清潔隊隊長徐旭輝跟妻子夫唱婦隨，閒暇一起爬山。（圖由徐旭輝提供）

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