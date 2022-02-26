拉拉山爆粉紅賞櫻潮 桃園景點人潮警示唯一亮紅燈

賞櫻人潮、車潮湧入，拉拉山著名賞櫻勝地「恩愛農場」228連假首日爆棚。（記者李容萍攝）

2022/02/26 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是228連假首日，告別連日陰雨，一早天氣轉晴回暖，復興區上、下巴陵的拉拉山區紅、粉紅、白色櫻花正接力盛開，成了連假最夯景點；市府觀光旅遊局建置「桃園景點人潮警示燈號系統」，拉拉山景點從上午10點30分至中午12點亮起黃燈，中午12點至下午4點轉亮紅燈、4點以後再轉為黃燈，花況最好的中心農路部分出現塞車景象，市府風景區管理處預估今年的北橫櫻花季至持續3月中旬。

桃園市景點人潮警示燈號目前4種燈號顯，綠燈的人流安全值在70％以下，顯示黃燈是人流警示值在70％至80％，顯示紅燈是人流管制值在80％以上，顯示灰燈是離線狀態，燈號於每日上午8點至下午5點調整；桃園市景點人流統計，今日湧入拉拉山的遊客8659人，是今日景點第8名，而出遊人潮前三名，分為大溪老街1萬7834人、石門水庫風景區1萬5611人、虎頭山風景特定區1萬2477人。

風管處長廖育儀表示，上巴陵中心路恩愛農場富士櫻目前滿開但已開始凋謝，千島櫻接力開約8成，預計3月5日仍有不錯花況，而中巴陵櫻木花道昭和櫻已開始凋謝，下巴陵拉拉山遊客中心吉野櫻開7成、千島櫻初開，遊客到此仍可欣賞雨後粉嫩的櫻花，還是賞心悅目，預計可賞櫻至3月中旬。

大溪警分局呼籲228連假遊客如欲至復興區巴陵賞櫻，因恩愛農場停車位有限，如遇車位停滿時警方將實施單行管制，另停車場旁設有收費計程車接駁遊客往返農場，遊客配合交管措施整點放行。另提醒遊客，復興區台7線下山建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣上山賞櫻，順便拍好拍滿。（記者李容萍攝）

賞櫻人潮、車潮湧入，拉拉山著名賞櫻勝地「恩愛農場」228連假首日爆棚。（記者李容萍攝）

拉拉山區櫻花盛開美麗，遊客喜迎好天氣，不少人還包車上山賞櫻，上巴陵等停車場人龍、車龍湧現。（記者李容萍攝）

賞櫻人潮、車潮湧入，拉拉山著名賞櫻勝地「恩愛農場」228連假首日爆棚。（記者李容萍攝）

拉拉山區櫻花盛開美麗，山區道路狹窄，會車不易。（記者李容萍攝）

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