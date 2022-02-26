桃科二期碰上2考古遺址 拚2024年底完工

桃科二期預定2024年底完工。（桃園市地政局提供）

2022/02/26 19:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園科技工業園區第二期（桃科二期）去年底開工，預計2024年底完工，不過，2012年環評報告、2016年考古遺址普查計畫分別發現疑似「白沙屯」、「下埔頂」遺址，預計明年8月才能完成整個開挖計畫。桃園市地政局長蔡金鐘說，原則上，遺址儘量規劃在公設地，希望不影響開發期程。

蔡金鐘說，桃科二期面積約54.01公頃，規劃34.38公頃產業用地，其餘19.63公頃做為公共設施。白沙屯、下埔頂遺址相關資訊，早在2016年前就有大略雛型，當初就將兩遺址所在的土地儘量規劃成道路等公共設施，但受遺址影響面積達25.44公頃，因此仍有部分占用產業用地，無涉遺址產業用地面積約28.67公頃。

他說，白沙屯遺址去年8月動工開挖，預計今年7月可完成。下埔頂遺址則是今年1月開挖，預計明年7、8月間完成。為兼顧產業園區開發與文化資產保存，依據文化資產保存法，以變更施工方式或工程配置、重點區域搶救挖掘及開發範圍內全區監看等方式辦理，並與開發工程規劃期程一併檢討，減少對桃科二期開發案工期影響。

蔡金鐘說，桃科二期位於一期及白玉里旁，開發完成後規劃引進高科技產業及運輸物流等相關產業，預估可引進就業人口約7000人，為避免炒作土地，產業園區採「先租後售」制度，申請人應於土地點交後3年內完成建廠，才能進行土地所有權移轉登記，而土地權移轉登記3年內不得移轉他人，違者市府得依標售底價無息買回。

另外，桃科二期土地預登記作業，目前已有47家廠商登記，面積約57.69公頃，遠遠超過桃科二期規劃34.38公頃產業用地面積，顯示桃園產業熱絡，民間對產業用地需求甚鉅。

白沙屯遺址去年8月動工開挖，預計今年7月可完成。（桃園市地政局提供）

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