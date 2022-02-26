桃園一家3口確診 匡列採檢392人

桃園市政府公布新增確診個案足跡。（桃園市政府提供）

2022/02/26 15:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增一家3口確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），包括30多歲男性案20483與他的妻子案20484、兒子20485，市府已緊急匡列採檢案20484同職場與案20485就讀學校的師生與家長共392人，目前檢驗中。

案20483僅接種一劑疫苗，因尚未完整接種疫苗，但新工作要求須附上檢驗報告，他於25日前往醫院自費採檢，今天確診，Ct值26。市府緊急匡列他的同住妻、子與3名友人，結果3名友人是陰性，但他的妻、子都確診列為案20484、20485，Ct值分別是32.8、35.2，感染源仍待調查。

案20483一家3口已由市府安排到醫院隔離治療，他的同住3友人則送到集中檢疫所隔離，衛生局長王文彥說，市府已安排醫療人員採檢案20484同職場105人、案20485就讀學校的師生與家長287人，目前仍待檢驗結果出爐，後續若有必要，仍將持續擴大匡列、擴大採檢。

市府昨公布案20484初步疫調的足跡，包括18日有平鎮區閤家康聯合藥局與平鎮區酷樂莎GUZEI SABAH、19日有平鎮區全聯福利中心平鎮祥安店、20日有平鎮區7-11寶麗門市、24日有平鎮區立特加五金百貨大賣場、25日有楊梅區星巴克楊梅中山門市等地。

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