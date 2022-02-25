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    首頁　>　桃園市

    保留180公尺野鳥棲地 大園「店子埤」成賞鳥秘境

    「店子埤」轉型生態休閒遊憩埤塘，東北側為白鷺鷥聚集地，工程保留180公尺自然生態樹林，成了埤塘賞鳥秘境。 （記者鄭淑婷攝）

    「店子埤」轉型生態休閒遊憩埤塘，東北側為白鷺鷥聚集地，工程保留180公尺自然生態樹林，成了埤塘賞鳥秘境。 （記者鄭淑婷攝）

    2022/02/25 16:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府運用桃園國際機場回饋補助金，改造大園區「店子埤」為生態休閒遊憩埤塘，現已完工開放使用，其中東北側為白鷺鷥聚集地，工程保留180公尺自然生態樹林，民眾散步、運動可見成群白鷺鷥，成了埤塘賞鳥秘境。

    市長鄭文燦今天前往視察表示，「店子埤」位於桃園航空貨運園區暨客運園區內，水、陸域面積約5.5公頃，環湖一圈逾1公里，改造工程包括步道、植栽、照明等，並採友善及耐用性方式，將來在維護上相當方便，另也保留原生樹木群，讓水鳥、植物等生態留下來，客運園區共有3口埤塘，除了「店子埤」，「打架埤」、「甘蔗埤」會陸續完成改造，截至目前大園區埤塘公園計畫，已完成橫山書法公園、甕子埤及店子埤，今年年中預計動工華興池生態公園，並計畫成立埤塘巡守隊，協助維護埤塘生態。

    桃市府工務局簡報指出，「店子埤」為農田水利署桃園管理處管理的桃園大圳8-28號池，因舊時埤塘旁有間雜貨店，居民即以「店子埤」來稱呼，改造計畫經2017年度桃園國際機場回饋金參與式預算提案，後於2020年爭取桃園國際機場回饋金補助，總工程經費2000萬元，於2020年11月動工、去年6月完工，是航、客運園區第1座休閒遊憩埤塘。

    工程依據埤塘既有空間特性規畫，基地東北側為白鷺鷥聚集地，因此保留180公尺自然生態樹林，阻隔人群活動，工程進行中鳥類都沒有離開，其餘空間新設人行步道、植栽、改善無障礙環境等，並以飛機意象打造出入口意象、涼亭，強化在地特色。

    「店子埤」轉型生態休閒遊憩埤塘，東北側為白鷺鷥聚集地，工程保留180公尺自然生態樹林，成了埤塘賞鳥秘境。 （圖由桃市府工務局提供）

    「店子埤」轉型生態休閒遊憩埤塘，東北側為白鷺鷥聚集地，工程保留180公尺自然生態樹林，成了埤塘賞鳥秘境。 （圖由桃市府工務局提供）

    「店子埤」生態休憩遊憩埤塘，水、陸域面積約5.5公頃，環湖一圈逾1公里，改造工程包括步道、植栽、照明等。（記者鄭淑婷攝）

    「店子埤」生態休憩遊憩埤塘，水、陸域面積約5.5公頃，環湖一圈逾1公里，改造工程包括步道、植栽、照明等。（記者鄭淑婷攝）

    「店子埤」生態休憩遊憩埤塘，水、陸域面積約5.5公頃，環湖一圈逾1公里，改造工程包括步道、植栽、照明等。（記者鄭淑婷攝）

    「店子埤」生態休憩遊憩埤塘，水、陸域面積約5.5公頃，環湖一圈逾1公里，改造工程包括步道、植栽、照明等。（記者鄭淑婷攝）

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