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    首頁　>　桃園市

    男紅燈違規右轉辯急見佳人 原來手裡藏毒心虛了

    徐姓男子因持有安非他命殘渣和吸食器，見警方心虛闖紅燈。（記者陳恩惠翻攝）

    徐姓男子因持有安非他命殘渣和吸食器，見警方心虛闖紅燈。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/12/26 23:04

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園警察分局龍安所長楊孟竟與警員張晉瑋昨晚6點執行機車巡邏時，發現有名機車騎士飛車由巷子內鑽出，也不管路口的紅綠燈號誌，逕自違規右轉，楊、張見狀急起直追，在八德區中華路往中壢方向攔下盤查，46歲徐男辯稱，耶誕佳節趕著與女友共度，以致心急疏忽未注意號誌；盤查過程中，徐男手中緊抓一頂安全帽不放，員警百思不解，要他配合放下盤查，詎料，徐拔腿就跑，雙警快步上前攔下，才發現徐手中抓著的是毒品殘渣和吸食器，全案除依違規闖紅燈開罰外，另依毒品罪送辦。

    桃園方局說，昨（25）日6時，龍安所長楊孟竟與警員張晉瑋騎機車外出巡邏時，發現有名機車騎士從右側巷中紅燈違規右轉且速度飛快，立即尾隨將他攔下盤查。

    徐男自稱急著去找女友才會違規，但員警見他神色怪異，且左手始終拎著另一頂安全帽，請他配合將手打開放下安全帽，但徐男卻顯得更緊張，這狀況引起員警注意並立即提升警戒，沒想到徐男突然轉身拔腿就跑，雙警早有準備，立刻追上前，過程中，徐男邊跑邊把手中物品丟棄，跑了約80公尺仍不敵雙警腳程，遭合力壓制，經檢視其丟棄物品係毒品吸食器及毒品殘渣袋等，全案依法移請偵辦。

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    桃市警龍安派出所長楊孟竟與警員張晉瑋騎機車外出巡邏，發現徐姓男子紅燈違規右轉，立刻追上前去，原來是持有毒品殘渣心虛了。（記者陳恩惠翻攝）

    桃市警龍安派出所長楊孟竟與警員張晉瑋騎機車外出巡邏，發現徐姓男子紅燈違規右轉，立刻追上前去，原來是持有毒品殘渣心虛了。（記者陳恩惠翻攝）

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