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    首頁　>　桃園市

    桃市型男消防員曾是百萬人氣部落客 還被街拍網Lookbook相中

    黃建耀活潑的個性為分隊宣傳活動加分。（桃園市消防局第二大隊提供）

    黃建耀活潑的個性為分隊宣傳活動加分。（桃園市消防局第二大隊提供）

    2021/12/26 22:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕「Get A life！」這是桃園市政府消防局第二大隊青埔分隊隊員黃建耀的座右銘，也是寫實他對生活的態度，對拍攝影片及露營有著濃厚興趣的他，在入手一台皮卡車之後用影片寫日記，與女友共同在YouTube上記錄兩人工作之餘的休閒生活，而他在成為消防員之前，曾經是有百萬人氣部落客，也是台灣第一位接受國外知名街拍網站「Lookbook」訪問的型男。

    第二大隊大隊長戴明杉表示，個性成熟穩重的黃建耀來自台北，大學就讀明志科技大學工業設計系，畢業後曾擔任工業設計師，因為對流行時尚有強烈興趣，也時常參與雜誌報紙單元拍攝，因此轉而投入服飾業當起老闆，開店數年後因為網購興起，實體店面衰弱，他的人生中場轉而思考更穩定的工作，覺得消防幫助人非常有意義，因此決定擔任消防員，考上特考後，目前消防生涯邁向第3年。

    黃建耀說，自己的興趣多，健身、露營、穿搭、繪畫及消防宣導等都難不倒他，能動能靜的他擔任消防員之前，曾經是型男也出過書、上過新聞，不僅是台灣第一位受國外知名街拍網站「Lookbook」訪問的對象，也是當時紅遍大街小巷的「無名小站」的固定寫手。

    熱愛露營及拍攝的他休假也沒閒下來，常用相機記錄生活或工作趣事。入手一台皮卡後也與女友共同創立了自己的生活頻道，一路上記錄露營旅遊的點滴。

    青埔分隊分隊長林玪妙表示，黃建耀身為宣導承辦人與分隊臉書小編，工作認真負責，也善於利用空閒時間充實自己，是新進同仁學習對象。

    黃建耀活潑的個性為分隊宣傳活動加分。（桃園市消防局第二大隊提供）

    黃建耀活潑的個性為分隊宣傳活動加分。（桃園市消防局第二大隊提供）

    黃建耀和女友很會安排生活。（桃園市消防局第二大隊提供）

    黃建耀和女友很會安排生活。（桃園市消防局第二大隊提供）

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