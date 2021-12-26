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    首頁　>　桃園市

    中大EMBA校友感恩音樂會 簡文秀等人高歌謝捐款人

    聲樂家簡文秀出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    聲樂家簡文秀出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    2021/12/26 22:24

    〔記者李容萍／桃園報導〕歲末年終，由中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會，今（26）日下午在中央大學大禮堂登場，邀請聲樂家簡文秀、也是中大校友的金曲歌王殷正洋、黑旋風和薩克斯風手孫維廷等同台演出，以金嗓高歌溫暖人心，音樂會募款所得逾410萬元全數捐贈桃園在地10個社福團體，桃園市長鄭文燦、中大校長周景揚等人到場見證，肯定這場音樂會有如在寒冬中暖流，是非常有意義的活動。

    鄭文燦表示，中大EMBA家族龐大、人才濟濟，對台灣各領域貢獻良多，校友在桃園產業界也有很大的成就，有鑑於過去2年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多社福團體面臨斷炊困難，校友會以公益音樂會的方式推動捐款計畫，集合眾人力量為社會做事，也在寒冬中帶來一股暖流。

    中大EMBA校友會理事長黃文進說，社福團體受疫情影響收入銳減，為助弱勢度過寒冬，EMBA校友會發起這次慈善捐款活動，並獲得億光文化基金會、國際獅子會、企經會響應，募得捐款逾410萬元全數捐出；他感謝校友會團隊募款、校友們慷慨解囊，發揮中央大學校訓「誠樸」的精神，公益路上不分你我，同行共進。

    會中，簡文秀除開金嗓高歌，她提到雖然冷氣團報到，自己的膝蓋不舒服，但是即使要她坐著輪椅也要來，因為聽歌對象就是唱給今天最有愛心的觀眾聽，她並透露曾經受邀到對岸（中國）表演，接洽者還問她：「是要唱給14個人聽，還是唱給14億的人聽？」其實，對一個藝術家來講，唱給1個人聽、唱給14個人、唱給14億個人聽都是一樣的，這一番話讓全場響起如雷掌聲。

    包括立法委員張育美、黃世杰、萬美玲、經發局長郭裕信、工策會總幹事陳家濬、億光電子董事長葉寅夫、國際獅子會300G2區總監胡耀輝等人均出席活動。

    金曲歌王殷正洋出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    金曲歌王殷正洋出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    薩克斯風手孫維廷出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    薩克斯風手孫維廷出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）參加中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會，見證校友會募得金額全數捐給社福團體服務弱勢。（記者李容萍攝）

    桃園市長鄭文燦（中）參加中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會，見證校友會募得金額全數捐給社福團體服務弱勢。（記者李容萍攝）

    聲樂家簡文秀出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    聲樂家簡文秀出席中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會高歌。（記者李容萍攝）

    中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會，吸引上千民眾人聽歌。（記者李容萍攝）

    中央大學EMBA校友會發起的「愛的鈴聲」感恩音樂會，吸引上千民眾人聽歌。（記者李容萍攝）

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