「桃園軌道小學堂」工程繪本 讓孩子從小認識軌道建設

除了新書發表會外，桃園軌道願景館現場也將工程故事圖畫書的內容，現場展示。（記者陳恩惠攝）

2021/12/26 21:27

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市捷運工程局為號召更多民眾走進軌道願景館、了解市境內正積極發展的三心六線軌道建設，今年底特地出版1000本有關捷運工程的「桃園軌道小學堂」故事繪本，成為市府第一本有關捷運工程的故事圖畫書，適合親子共讀，也適合工程同好閱讀，民眾自即日起可在市立圖書館、國中小及軌道願景館內借閱，且自明年元月起，願景館每周末將舉辦說書會，邀集專業劇團說書帶領大小朋友一起導讀桃園市內的軌道交通建設。

市府捷運工程局長陳文德說，工程局的編輯團隊花大半年時間，設定繪本中探險隊3個導讀角色的個性、場景與對話、蒐集歷史文資照片、研究施工技術的詮釋、拍攝施工情境、重新繪製3D擬真電腦模擬透視圖，將堅硬的軌道工程軟化為淺顯易懂的圖文，藉由繪本人物發揮戲劇張力、讓版面活潑童趣，娓娓道出這個城市的軌道建設脈絡。

陳文德表示，繪本閱讀已成全世界兒童閱讀的趨勢，「桃園軌道小學堂」首要任務是將桃園軌道願景館進行紙上導覽介紹，希望激發尚未前來參觀者的意願，其次就是利用深入淺出方式，介紹桃園三心六線軌道路網及優先推動捷運綠線的緣由，另外也將營建工程化繁為簡，以科普的理念，淺白說明軌道技術相關知識，第三個任務就是說明捷運綠線開工以來，與民眾息息相關的措施規劃，以及桃園鐵路地下化對城市的影響。此外，為增加與讀者的互動性，「桃園軌道小學堂」書中也特別設計問答，還有對照的摺頁，啟發小讀者的閱讀樂趣。

「桃園軌道小學堂」由歷史建築活化轉型的桃園軌道願景館開始介紹，目前不僅是熱門親子出遊景點，也是鐵道迷探索知識的寶庫，這棟有85年歷史的老倉庫經過華麗變身後，如今的新風貌，成為許多大小朋友排隊體驗桃園號小火車及捷運駕駛，在軌道願景館內同時還能看到捷運施工情形，以及潛盾機在地底下的施工模式，如果還沒到桃園軌道願景館玩耍，可以先翻翻「桃園軌道小學堂」這本書，讓3人組成的探險隊帶領大小讀者親臨現場，探險解惑。

「桃園軌道小學堂」書中特別設計問答，還有對照的摺頁，啟發小讀者的閱讀樂趣。（記者陳恩惠攝）

桃園市捷運工程局今天舉辦「桃園軌道小學堂」工程故事的新書發表會，吸引許多大小朋友到場參加。（ 記者陳恩惠攝）

桃園市捷運工程局的吉祥物穿山甲「捷寶」，在桃園軌道願景館中，相當受小朋友喜愛。（記者陳恩惠攝）

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