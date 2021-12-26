「梅」呆了！桃園角板山、石門水庫 賞梅正是時候！

桃園市復興區角板山公園的梅花梅花開了，31日起舉辦角板山梅花季活動，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。（記者李容萍攝）

2021/12/26 18:57

〔記者李容萍／桃園報導〕天氣冷颼颼，踏雪尋「梅」正是時候！每年12月下旬到隔年1月是桃園市復興區角板山梅花盛開季節，隨著冷氣團南下角板山梅園的梅花已盛開約7、8成，預計元旦假期間梅花將全開，桃園市政府風景區管理處提早於元旦連假辦理「角板山梅花季」活動，規劃梅園古典樂器表演、草地遊戲、市集、揮毫與茶席，提供民眾元旦假期上山賞梅、品茶、聽音樂，享受冬日美景。

風景區管理處長廖育儀表示，角板山行館梅園面積約2公頃，種植296棵梅樹，園內梅花約於1961年栽種，近幾年在風管處細心派員修枝、施肥及鬆土等管理照料下，成為北台灣知名賞梅勝地，近日隨著氣溫降低，雪白梅花陸續綻放彷若降雪更散發陣陣清香，賞花期預計可持續到明年1月上旬，歡迎民眾把握時間到角板山賞梅。

風管處建議，假日期間欲搭乘大眾運輸前往角板山行館參加梅花季活動民眾，桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館；大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山行館；自行開車上山的民眾，可停放在復興區公所提供的仁愛及上台地等二處收費停車場。

另外，海拔略低的石門水庫園區種植約300棵梅樹也不遑多讓，目前花開約5成，預估元旦連假的花況最美，加上石門水庫接近滿水位的湖光山色、變化萬千的美景，同樣是不能錯過的賞梅景點。此刻還有少數秋葉楓紅的景緻，交錯著宛如白雪的梅花，別有一番詩情畫意。

水利署北區水資源局副局長郭耀程建議前往石門水庫賞梅的遊客，除可從水庫壩頂遠眺梅花林，是限定版美景，從溪洲公園、中線及高線附近的步道觀賞盛開的梅花，漫步在梅花朵朵開的步道之間，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，美不勝收。

桃園市復興區角板山公園的梅花梅花開了，31日起舉辦角板山梅花季活動，歡迎遊客賞梅、品茶、聽音樂。（記者李容萍攝）

桃園市復興區角板山公園的梅花梅花開了，遊客相約上山追花。（記者李容萍攝）

海拔略低的石門水庫園區梅樹，目前花開約5成。（記者李容萍攝）

海拔略低的石門水庫園區梅樹，目前花開約5成。（記者李容萍攝）

此刻還有少數秋葉楓紅的景緻，別有一番詩情畫意。（記者李容萍攝）

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