桃市體育局「陽光股長」遺體尋獲 天候惡劣無法運送

因山區天候惡劣，搜救人員已於26日先行全部下撤，俟天候許可再設法接運李男遺體。（記者歐素美翻攝，本報合成）

2021/12/26 13:44

〔記者歐素美／台中報導〕37歲的桃園市體育局李姓股長於12月13日攀登中央尖山失聯，經胞姊報案後，台中市消防局接獲雲林縣消防局轉報，14日即派員上山搜索，並於24日中午透過空拍機尋獲李男遺體，因現場地形險惡，加上山區氣候惡劣，搜救人員在距離李男遺體約80公尺處即無法靠近，今天凌晨全員下撤，目前在梨山分隊待命，將俟天候狀況許可再行規劃後送遺體。

台中市消防局表示，消防局在接獲李男失聯的訊息後，於12月14日凌晨即派出第一梯次4人以陸路方式前往搜救，結合太魯閣國家公園管理處及警政署保七總隊各派1人，共計6人；第二梯次於12月15日再加派4名搜救人員，連同桃園市消防局派員5人，共計9人參與搜救，以搭乘直升機方式前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

第三梯次於12月23日再加派搜救人員6人，連同桃園市消防局派員3人，中華民國山難救助協會3人，共計12人參與搜救，以搭乘直升機方式前往，並攜帶空拍機至現場搜索。

12月24日12時30分，帶隊官倪分隊長回報由空拍機尋獲遺體，座標:24.31456375、121.4186782、高度3180M，因現場地形險惡，遺體距離搜救人員上方約有80公尺，卻無法靠近，加上山上天候不佳，第三梯次搜救人員先行下撤。

台中市消防局表示，因山上天侯惡劣，所有搜救人員於今（26）天凌晨已全數下撤，目前於梨山分隊待命，將俟天候狀況許可，另行規劃後送遺體。

李男遺體被空拍機發現。（記者歐素美翻攝）

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