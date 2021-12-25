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    首頁　>　桃園市

    游池、健身館…新屋高中多功能活動中心啟用 免費體驗1個月

    新屋高中多功能活動中心設有7條國際標準泳道。（記者許倬勛攝）

    新屋高中多功能活動中心設有7條國際標準泳道。（記者許倬勛攝）

    2021/12/25 19:48

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市新屋地區缺乏運動場館，桃園市政府2018年挹注2億餘元，在新屋高中新建多功能活動中心，今天正式啟用，市長鄭文燦說，即起一個月，民眾可免費體驗全館設施、各式課程。

    新屋高中多功能活動中心由駿斯運動事業公司負責營運，內部規劃一樓設有游泳池、三溫暖、蒸氣室、烤箱；2樓為體適能健身館；3樓為籃球場、羽球場等多功能運動場，其中游泳池有7條25公尺泳道、4條15公尺泳道，設有42個地下停車位。

    鄭文燦說，新屋地區長期缺乏複合式的運動場館及游泳池，為嘉惠鄉親，市府與業者協調，將原本限定2週的免費體驗延長至1個月、至明年1月24日，今天還有開幕當天限定的「阿莎力」折扣，全館課程、票卷及會員費全數5折。

    駿斯運動營運長夏凱莉說，新屋多功能活動中心的游泳池依據國際標準設計、全年溫水，除此之外，引進頗受大眾喜愛的彈跳床、空中瑜珈課程，戶外則有獨木舟及立槳SUP課程，今已有2、300名民眾報名。

    夏凱莉補充，正式營運後，游泳池全票100元、學生票80元、6歲以下免費、但須由家長陪同；體適能健身館則是每小時50元，持桃園市民卡進游泳池或體適能中心均享有95折優惠；籃球場租借1小時1000元、羽球場每面依時段每小時200至300元，各場地的使用時段均以學校教學使用為主。

    桃園市長鄭文燦出席新屋高中多功能活動中心啟用典禮，他宣布，即起1個月免費體驗全館設施、各式課程。（記者許倬勛攝）

    桃園市長鄭文燦出席新屋高中多功能活動中心啟用典禮，他宣布，即起1個月免費體驗全館設施、各式課程。（記者許倬勛攝）

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