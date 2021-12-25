疏導桃園跨年晚會車潮 警方規劃3階段交管措施

警方規劃桃園跨年晚會的第1階段交通管制示意圖。（警方提供）

2021/12/25 10:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2022 Meet遇見桃園」跨年晚會將邀藝人李玖哲、王識賢、羅文裕、艾怡良、韋禮安等人演出，預料將會吸引許多民眾前來同歡，桃園市政府警察局為疏導車潮，自12月31日下午3點到明年1月1日凌晨1點間，針對中壢區高鐵桃園站周邊，規劃3階段交通管制，禁止車輛進入，呼籲民眾配合。

第1階段管制時間為12月31日下午3點到明年1月1日凌晨1點間，管制範圍為高鐵站前東路一段的青山路到領航南路三段間路段。

第2階段管制時間為12月31日深夜11點到明年1月1日的凌晨1點間，管制範圍包括中壢區高鐵站前路的高鐵站前東路一段到高鐵站前西路一段間路段、高鐵站前西路一段的中壢區高鐵站前路到領航南路三段間路段靠會場側，另，領航南路三段高鐵站前東路一段到高鐵站前西路一段間路段單向管制、高鐵站前東路一段的高鐵站前路到領航南路三段間路段與青山路的高鐵站前東路一段到青心路間路段雙向管制。

第3階段管制時間為12月31日深夜11點30分到明年1月1日的凌晨0點30分間，警方提醒，這段時間較第2階段管制範圍，增加了高鐵站前路的高鐵站前東路一段到高鐵站前西路一段間路段靠高鐵站側、領航南路三段的高鐵站前東路到高鐵站前西路間路段的雙向快慢車道與人行道，呼籲民眾配合。

配合跨年晚會疏運，桃園機場捷運24小時營運不收班，警方說，民眾應多利用大眾運輸系統，參加跨年晚會之前，也應先洽官網查詢交通相關資訊，以免塞車掃興，壞了歡喜迎接新年度的好興致。

警方規劃桃園跨年晚會的第2階段交通管制示意圖。（警方提供）

警方規劃桃園跨年晚會的第3階段交通管制示意圖。（警方提供）

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