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    汽燃費桃竹苗尚有13萬件未繳 補繳期限明年1/3

    今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過，桃竹苗地區尚有13萬餘件未繳，新竹區監理所提醒車主留意，以免欠費遭罰鍰甚至移送強制執行。 （新竹區監理所提供）

    今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過，桃竹苗地區尚有13萬餘件未繳，新竹區監理所提醒車主留意，以免欠費遭罰鍰甚至移送強制執行。 （新竹區監理所提供）

    2021/12/24 21:05

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹區監理所今天（24日）表示，今年度汽、機車燃料使用費開徵期已過，桃竹苗地區尚有13萬餘件未繳，已針對逾期未繳納的車主已寄出催繳通知書，補繳期限到明年1月3日止，請車主留意，以免欠費遭罰鍰甚至移送強制執行。

    新竹區監理所表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於桃竹苗地區未依期限繳納的車主，已於11月29日起以雙掛號寄出催繳通知書，補繳期限至111年1月3日止，若逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。

    新竹區監理所所長吳季娟提醒，收到催繳通知書，可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

    如果沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否有繳納的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

    提醒仍未繳納汽燃費的車主，依期限儘速補繳，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，申請書表可於新竹區監理所或監理服務網站下載。

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