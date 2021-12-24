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    首頁　>　桃園市

    楊梅柏油路面凸出如跳板 機車族氣炸

    桃園市府養工處在楊梅區獅一路、幼獅路一段路口施作標線型人行道，為避免車輛行駛於上，先行施作「隆起物」，但因此讓用路人誤以為是施工不當、重車輾壓所致，怨聲載道。（記者許倬勛攝）

    桃園市府養工處在楊梅區獅一路、幼獅路一段路口施作標線型人行道，為避免車輛行駛於上，先行施作「隆起物」，但因此讓用路人誤以為是施工不當、重車輾壓所致，怨聲載道。（記者許倬勛攝）

    2021/12/24 16:50

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅區獅一路、幼獅路一段路口的柏油路面，鄰近路肩處隆起近10公分，用路人行經膽戰心驚，批市府行政怠惰，任由路面凸出如跳板，機車族要是稍有閃失，恐釀意外。

    市府養護工程隊隊長蕭宗璿解釋，因地方居民反映該路段無人行道，加上緊鄰加油站出口處，行經易與車流交織，因此施作標線型人行道，「隆起物」是刻意施作、阻隔車輛行駛於上，並非烈日曝曬或施工失誤導致，現以交通錐圍設警示，避免機車誤闖。

    「這不是陷阱，什麼是陷阱？」機車騎士陳先生說，凸起路面就位在道路轉彎處、槽化線上，因該路段是通往幼獅工業區的要道，尖峰時段車流龐大，且重車往來頻繁，機車常被迫行駛於路肩，前日行經槽化線上，顛頗難行，差點摔落機車受傷。

    另名曾姓居民則說，因該路段長期遭重車輾壓，懷疑凸出的柏油路面是因烈日曝曬導致，目測至少凸出近10公分，施工單位務必做好安全設施，要是有人摔傷，市府勢必得負起國家賠償責任。

    蕭宗璿說，隆起路面是為避免車輛干擾行人動線，但因此做法引起市民疑慮，經內部討論後，的確有改進空間，下週將與廠商安排會勘，評估以更妥適、簡單明瞭的避車方式，以維護用路人安全，最快下週改善完成。

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