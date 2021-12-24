股長李銘豪失聯近2週遺體尋獲 桃市體育局將全力協助家屬處理後事

桃園市政府體育局全民運動科股長李銘豪的親友們，於他失聯後，PO出相關資訊盼曾與他接觸的山友們能提供相關線索，今天仍傳出噩耗。（擷自網路臉書「全國協尋專頁」）

2021/12/24 15:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府體育局全民運動科股長李銘豪，11日凌晨2點從台中市和平區勝光登山口出發，獨攀中央尖山，失聯近2週，台中市、桃園市政府消防局人持續搜尋，中午12點多，利用空拍機發現李銘豪遺體卡在中央尖山一處斷崖。消息傳回桃園，李銘豪家屬悲慟萬分，體育局長莊佳佳與李銘豪的同事們，心情都沉重、不捨。

體育局副局長房瑞文說，下午1點多，體育局接獲台中市政府消防局人員通知，消防人員利用空拍機，在中央尖山一處斷崖發現李銘豪的「大體」，因斷崖地形險峻、山區天候不佳，加上消防人員距離李銘豪大體被發現的高度約80公尺，將待天候條件允許時，再動員直升機吊掛大體搬運下山。

李銘豪家屬因最後一絲希望都已破滅，而悲慟萬分，莊佳佳與體育局人員們，聞訊也直呼不捨，心情非常沉重，莊佳佳強調，將全力協助李銘豪家屬處理後續事宜。

李銘豪11日凌晨2點左右，從台中市和平區勝光登山口出發獨攀中央尖山，原定12日返回桃園，卻遲遲未歸，親友心急如焚，一度求助臉書「全國協尋專頁」與參加多次山域救難的「捷克跑山獸」羅培德等。

台中市、桃園市政府消防局人員連日搜救，最終仍傳出令人遺憾的消息，李銘豪親友說，李銘豪37歲、未婚，熱愛運動，尤其是登山、路跑與自由車等運動項目，是個十足陽光的大男孩，如今因為登山發生意外，實在讓人不捨。

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