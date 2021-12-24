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    首頁　>　桃園市

    桃警無人機隊成立 投入刑事偵防等空中協助勤務

    桃園市長鄭文燦（右二）主持「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（右二）主持「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

    2021/12/24 11:53

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局培訓35名員警，11月底前全數考取「遙控無人機專業操作證」後，今天成立「桃警無人機隊」，未來將投入刑事偵防工作、交通觀測應用、重大及聚眾活動、協助國土保護蒐證、災防協助支援等勤務，可望有效加強空中協助犯罪偵防的工作；另，19部「AI巡防系統」也啟用，加強查緝失竊等案類的車輛。

    桃園市長鄭文燦上午主持「桃警無人機隊暨AI巡防系統」啟用典禮，他強調，市府致力於提升警方的科技偵防裝備，希望能持續加強桃園市的治安維護；無人機隊、AI巡防系統執行勤務內容，將專用於犯罪偵防工作，以確保涉及個人資料的部分不會受到侵害。

    桃警無人機隊從去年10月起籌劃，遴選曾操作過無人機的各單位警員35人，參加110小時的培訓課程，於11月底前全數考取遙控無人機專業操作證，無人機隊長黃絢祥說，取得遙控無人機專業操作證後，可操作重量2公斤以上的遙控無人機，相較於小型遙控無人機，續航力、畫面解析度都更好，讓遙控無人機從空中協助犯罪偵防的工作更有效率。

    桃警無人機隊目前有4部遙控無人機，未來還會持續增加，黃絢祥說，桃警無人機隊將配合各單位，針對刑事偵防工作、交通觀測應用、重大及聚眾活動、協助國土保護蒐證、災防協助支援等工作編排專案勤務，全面提升警察工作的效能。

    另，警察局添購19部AI巡防系統，在警車上裝設攝影鏡頭、手機等，讓員警於巡邏時，可同步透過AI智能技術，自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛，警方說，AI巡防系統試辦的一個月期間，已查獲失竊的45輛機車、21輛汽車。

    AI巡防系統可透過AI智能技術，自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛。（記者周敏鴻攝）

    AI巡防系統可透過AI智能技術，自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛。（記者周敏鴻攝）

    AI巡防系統是在警車上裝設鏡頭、手機，再透AI智能技術自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛。（記者周敏鴻攝）

    AI巡防系統是在警車上裝設鏡頭、手機，再透AI智能技術自動辨識道路上的汽機車車牌，查緝通報失竊、侵占、遺失的車輛。（記者周敏鴻攝）

    桃警無人機隊執行交通觀測應用等勤務。（警方提供）

    桃警無人機隊執行交通觀測應用等勤務。（警方提供）

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