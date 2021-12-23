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    首頁　>　桃園市

    桃園市台1線設10處「行人庇護島」 公路總局：降低人車衝突

    第一區養護工程處中壢工務段在中壢區中華路一段與復華街口，利用中央分向島開設「行人庇護島」。（記者李容萍攝）

    第一區養護工程處中壢工務段在中壢區中華路一段與復華街口，利用中央分向島開設「行人庇護島」。（記者李容萍攝）

    2021/12/23 22:15

    〔記者李容萍／桃園報導〕公路總局第一區養護工程處中壢工務段秉持以「人本交通」為中心，規劃改善台1線桃園路路段的省道交通運輸現況，全面提升行車安全，今年共在10處路口利用中央分向島開設「行人庇護島」，使行人遠離路口，行走時較不易偏離行穿線，如無法在時間內通過也能有一個停等的中繼站，同時提高駕駛人警覺，降低人車衝突。

    這10處已開設「行人庇護島」的路段，以桃園區5個最多，包括朝陽街與三民路、成功路與三民路、中山路與博愛西路、中山路887巷口、龍祥街與中山街口；龜山區有4個為龍興街與萬壽路一段、萬壽路一段與頂好巷、萬壽路一段120巷口、萬壽路二段與三民路；中壢區中華路一段與復華街口。

    中壢工務段段長蔡志盈表示，台1線是人口密集區，車流量大，所以在今年優先辦理，明年計畫在台15線觀音區與新屋區路段再開設兩處，因為省道觀音、新屋路段的人口村落及工廠開始聚集，預先設置，可提早給予用路人優質的行穿環境。

    蔡志盈說，省道的主要幹道路幅寬大，路口行穿線與停止線淨距稍大有讓行人行走在路口中的疑慮，常遇行人沒走完就變紅燈，導致在車陣中險象環生，今年配合「行人庇護島」施做，一併退縮行穿線使行人不必提心吊膽穿越馬路。

    庇護島施工時也加強行穿線寬度，使行駛在遠處的駕駛更易辨識停止線與行穿線位置，保障駕駛及行人的安全。另外也增設偏心車道，可改善左轉車流壅塞延滯影響直行車流造成的安全問題，使直行車通行順暢。

    第一區養護工程處中壢工務段在中壢區中華路一段與復華街口，利用中央分向島開設「行人庇護島」。（記者李容萍攝）

    第一區養護工程處中壢工務段在中壢區中華路一段與復華街口，利用中央分向島開設「行人庇護島」。（記者李容萍攝）

    龜山區萬壽路二段與三民路。（中壢工務段提供）（記者李容萍攝）

    龜山區萬壽路二段與三民路。（中壢工務段提供）（記者李容萍攝）

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