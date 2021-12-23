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    哪有這麼好康！女網友誘惑脫衣視訊裸聊 男子挨詐15萬

    網路上頻傳透過通訊軟體邀約視訊裸聊卻趁機敲詐，刑事局呼籲民眾小心別上當。（刑事局提供）

    網路上頻傳透過通訊軟體邀約視訊裸聊卻趁機敲詐，刑事局呼籲民眾小心別上當。（刑事局提供）

    2021/12/23 20:38

    〔記者邱俊福／台北報導〕桃園林姓男子上週使用交友軟體認識一名「Anna」女生後，被對方誘惑脫衣視訊裸聊後，以掌握其裸聊影片為由設局，陸續購買16筆遊戲點數給予對方，遭詐達15萬元，直到存款已空，才驚覺受騙。刑事局今天提醒民眾隨著耶誕節日將近，虛擬網路交友陷阱多，需多加留意，避免受害。

    刑事局表示，25歲林姓男子，上週使用交友軟體認識一名暱稱「Anna」女生，雙方加通訊軟體LINE，閒聊後對方邀請林男視訊裸聊，林男遂脫衣服與對方視訊通話，但林男發現對方似乎以播放影片方式與他視訊，於是立刻關閉視訊通話。

    不過，「Anna」卻告知手上握有林男剛裸聊視訊的畫面，須購買1萬元遊戲點數方能刪除，否則將透過FB、IG或Google共3000個虛擬帳號及5000個FB好友，每隔1小時上傳影片1次，讓林男的親友也都看到該影片。

    林男嚇得只好按指示分別至超商購買2筆5000元遊戲點數，並提供序號及密碼給對方，之後「Anna」告知林男已刪除手機裡的裸聊影片，但要刪除後台備份檔案，林男須自行聯繫一位「阿康」男子協助從後台刪除該影片，不料阿康又要求林男須購買5萬元遊戲點數才能買回裸聊影片，林男陸續又按指示購買14筆遊戲點數並翻拍序號及密碼給對方，前後計購買16筆，遭詐達15萬元，直到帳戶已空，對方又不斷以各種理由加碼金額，才在朋友提醒下驚覺遇上詐騙。

    刑事局呼籲，遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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